Торгово-транспортная компания, входящая в группу АО «НАК «Казатомпром», оштрафована на 4,9 млн тенге за отказ исполнить предписание антимонопольного органа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

«По результатам анализа деятельности ТОО «Торгово-транспортная компания», входящей в группу АО «НАК «Казатомпром», антимонопольный департамент по Туркестанской области установил: несмотря на то, что уставом компании вид деятельности по комплексному материально-техническому обеспечению посредством централизованных закупок в рамках группы компаний «Казатомпром» определен как без получения прибыли, фактически товарищество, осуществляя этот вид деятельности, получало прибыль», – заявили в АЗРК.

Антимонопольный орган по Туркестанской области направил предписание Торгово-транспортной компании об устранении нарушений.

Однако компания отказалась от исполнения предписания, и антимонопольный департамент в соответствии со статьей 162 Кодекса об административных правонарушениях наложил на товарищество штраф в размере 4 900 800 тенге.

В настоящее время штраф оплачен.

«Кроме того, решением специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской области от 29 марта 2022 года исковое заявление Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по области о понуждении ТОО «Торгово-транспортная компания» исполнения предписания удовлетворено», – добавили в ведомстве.

Решение суда еще не вступило в законную силу.