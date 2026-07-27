Косшы отметил пятилетие в статусе города

Экономика
Дана Аменова
специальный корреспондент

За пять лет в его экономику привлечено более 200 млрд тенге инвестиций

Фото: акимат Акмолинской области

В городе Косшы состоялись торжественные мероприятия, посвященные пятилетию со дня присвоения населенному пункту статуса города. В праздничном мероприятии принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, который поздравил жителей и подвел итоги развития одного из самых молодых городов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Открывая торжество, глава региона отметил, что решение о присвоении Косшы статуса города стало важным этапом в его истории и дало мощный импульс социально-экономическому развитию.

«Пять лет назад, прислушавшись к мнению народа, Президент принял судьбоносное решение и своим Указом присвоил Косшы статус города. Сегодня благодаря непосредственной поддержке Главы государства один из самых молодых городов Казахстана с каждым днем развивается, становится комфортнее для жизни», – сказал Марат Ахметжанов.

За пять лет в экономику города привлечено более 200 млрд тенге инвестиций. Основная часть средств направлена на строительство жилья, социальных объектов, развитие инженерной инфраструктуры и дорожной сети. Объем промышленного производства вырос с 8 млрд тенге в 2022 году до 14 млрд тенге в 2025 году, а общий объем произведенной предприятиями города продукции за последние пять лет превысил 49 млрд тенге.

Параллельно реализуются масштабные социальные проекты. За последние три года 551 квартира предоставлена гражданам из социально уязвимых категорий населения. С 2022 года в Косшы и селе Тайтобе построено и отремонтировано более 80 километров автомобильных дорог. Одним из ключевых проектов дальнейшего развития станет строительство второй очереди линии LRT.

Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. Благодаря строительству четырех современных школ полностью ликвидировано трехсменное обучение. Продолжается возведение еще одной школы на 1 500 мест, ввод которой запланирован на 2027 год. Центром общественной жизни города стал новый культурно-досуговый комплекс.

В сфере здравоохранения завершено строительство современной многопрофильной поликлиники Viamedis, рассчитанной на прием до 1 000 пациентов в сутки. До конца текущего года планируется завершить строительство больницы на 350 коек.

По словам главы региона, в ближайшие годы приоритетными направлениями останутся развитие социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, модернизация инженерных сетей, укрепление промышленного потенциала и дальнейшее развитие экономики города.

«Пятилетний юбилей города совпал с важнейшим историческим этапом в жизни всей страны. Казахстан вступил в новый исторический период своего развития. Уверен, что и жители Косшы внесут достойный вклад в развитие страны. Косшы обладает огромным потенциалом – это город новых возможностей, талантливых людей и большого будущего», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Завершились праздничные мероприятия большим концертом на площади перед культурно-досуговым комплексом, который собрал жителей и гостей города.

#город #Акмолинская область #Косшы #статус

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