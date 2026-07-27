Более 4,5 млн женщин принимают активное участие в экономике Казахстана

По данным выборочного обследования занятости населения в I квартале 2026 года численность занятых женщин в Казахстане составила 4 527,1 тыс. человек, увеличившись по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года на 42,6 тыс. человек, или 0,9%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из них являлись наемными работниками 3 602,0 тыс. человек (79,6% от общего числа занятых женщин в экономике), самостоятельно занятыми – 925,1 тыс. человек (20,4% от общего числа занятых женщин в экономике), передает корреспондент Kazpraavda.kz со ссылкой на БНС.

Наибольшая концентрация занятых женщин традиционно наблюдалась в сфере образования, где работает 902,2 тыс. человек, что составляет 19,9% от общего числа занятых женщин. Второе место занимает оптовая и розничная торговля – 877,6 тыс. человек (19,4%), третье – здравоохранение и социальное обслуживание населения – 426,3 тыс. человек (9,4%). Значительная численность занятых женщин также отмечена в промышленности (388,1 тыс. человек, 8,6%) и сельском, лесном и рыбном хозяйстве (351,2 тыс. человек, 7,8%).

Наиболее заметный прирост численности занятых женщин за год зафиксирован в операциях с недвижимым имуществом (+25,7%), деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания (+21,9%), транспорте и складировании (+16,2%) и промышленности (+7,6%).

Численность занятых женщин по сравнению с прошлым годом увеличился в Карагандинской области -7,8%, Актюбинской области – 6,5%, в городе Алматы – 6,3%, Туркестанской области – 6,1%. По сравнению с сельской местностью, в городской местности отмечается более высокая численность занятых женщин, что составила – 3 008,5 тыс. человек.