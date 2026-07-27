Более 4,5 млн женщин принимают активное участие в экономике Казахстана

Экономика,Общество
Айман Аманжолова
корреспондент

По данным выборочного обследования занятости населения в I квартале 2026 года численность занятых женщин в Казахстане составила 4 527,1 тыс. человек, увеличившись по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года на 42,6 тыс. человек, или 0,9%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из них являлись наемными работниками 3 602,0 тыс. человек (79,6% от общего числа занятых женщин в экономике), самостоятельно занятыми – 925,1 тыс. человек (20,4% от общего числа занятых женщин в экономике), передает корреспондент Kazpraavda.kz со ссылкой на БНС.

Наибольшая концентрация занятых женщин традиционно наблюдалась в сфере образования, где работает 902,2 тыс. человек, что составляет 19,9% от общего числа занятых женщин. Второе место занимает оптовая и розничная торговля – 877,6 тыс. человек (19,4%), третье – здравоохранение и социальное обслуживание населения – 426,3 тыс. человек (9,4%). Значительная численность занятых женщин также отмечена в промышленности (388,1 тыс. человек, 8,6%) и сельском, лесном и рыбном хозяйстве (351,2 тыс. человек, 7,8%).

Наиболее заметный прирост численности занятых женщин за год зафиксирован в операциях с недвижимым имуществом (+25,7%), деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания (+21,9%), транспорте и складировании (+16,2%) и промышленности (+7,6%).

Численность занятых женщин по сравнению с прошлым годом увеличился в Карагандинской области -7,8%, Актюбинской области – 6,5%, в городе Алматы – 6,3%, Туркестанской области – 6,1%. По сравнению с сельской местностью, в городской местности отмечается более высокая численность занятых женщин, что составила – 3 008,5 тыс. человек.

#Казахстан #экономика #женщина

Популярное

Все
Курултай: логика преемственности и ответственности
Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 гг: на ремонт электростанций выделено 384 млрд теңге
Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошлись в жесткой публичной полемике
Али Ахмедов поднялся в мировом рейтинге после завоевания титула чемпиона мира
Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
Более 700 тыс. человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Хунся»
Курултай - это возможность услышать друг друга
Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны
Подозреваемого в наркопреступлении экстрадировали из Грузии
Безопасность важнее лайков: в МВД обратились к казахстанским подросткам
Токаев поздравил нового премьера Великобритании и Северной Ирландии
Исполнение поручений Президента: в регионах модернизируют инфраструктуру и развивают соцсферу
Почти 115 тысяч гектаров леса сгорело во Франции
Аким Атырауской области доложил Президенту об экономической ситуации в регионе
10 новых говорящих дронов поступили на вооружение полиции в ВКО
В посольстве Китая состоялся прием по случаю 99-й годовщины основания Народно-освободительной армии КНР
Почти 2 млрд тенге «заработал» костанаец на незаконных операциях с криптовалютой
Какая погода ожидает казахстанцев в последние дни июля
Премьер поздравил Токтара Аубакирова от имени Президента с 80-летием
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Что туристам можно увидеть в Мангистау
Большие перспективы для села
Готовить специалистов нового поколения
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как исполняются поручения Президента
Дорога к звездам начинается на Земле
Пенсионные накопления – под защитой государства
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистические хабы и соцобъекты открылись в регионах РК
Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026
С тремя медалями завершили казахстанские «классики» турнир в Будапеште
Платежи по единому QR-коду стали доступны всем казахстанцам
По поручению Президента РК началось строительство расширенного участка дороги Алматы - Бишкек
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Плюс один новый завод в Казахстане
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане

Читайте также

Косшы отметил пятилетие в статусе города
Реализация поручений Президента: малому бизнесу одобрили по…
Новая пошлина США не распространится на основную часть эксп…
В Алматы укрепили опасные склоны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]