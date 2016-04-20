На 5 лет осудили полицейского-наркоторговца в Костанае
Ксения Воронина
Приговором суда № 2 экс-начальник отделения по борьбе с наркобизнесом Центрального отдела полиции Управления внутренних дел Костаная ДВД области, капитан полиции Аслан Оразбаев осужден на 5 лет колонии общего режима, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.
Напомним, с 2008 года по 2012 год Аслан Оразбаев (1983 года рождения), используя свое служебное положение, в корыстных целях за регулярное вознаграждение в виде денег и героина оказал содействие руководителям и членам организованной группы в неоднократном незаконном сбыте героина в особо крупном размере.
"Оразбаев признан виновным по ст. 307 ч. 4 УК РК ("злоупотребление своими должностными полномочиями вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, совершенное в интересах организованной группы").
Оразбаев осужден к 5 годам лишения свободы колонии общего режима с лишением права работы в правоохранительных органах сроком на 7 лет, с конфискацией имущества. На основании ст. 49 ч. 1 УК РК осужденный лишен специального звания – капитан полиции", – пояснили в суде.