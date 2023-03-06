На 63-м месте оказался Казахстан в рейтинге стран по уровню военной мощи

Общество
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Среди стран СНГ, помимо России, Казахстан уступает Украине, Азербайджану, Беларуси и Узбекистану. Ниже РК в рейтинге расположились Туркменистан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова.

Фото: Kazpravda.kz

В рейтинге стран по уровню военной мощи Global Firepower Казахстан оказался на 63-м месте из 145. Индекс страны составил 1,0873. Чем ниже индекс, тем больше военная мощь государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Эксперты рейтинга оценивали 60 различных факторов, в том числе уровень расходов на оборону, арсенал техники и оборудования, численность армии, количество танков, кораблей, самолётов и другой военной техники, доступ к ресурсам, нефти, углю и т. д., которые влияют на боеспособность армии. При этом фактор наличия ядерного оружия не учитывался.

Страны с самыми высокими показателями военной мощи - США, Россия и Китай. Замкнул рейтинг Бутан.

Среди стран СНГ, помимо России, Казахстан уступает Украине (у Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус - прим. Finprom.kz), Азербайджану, Беларуси и Узбекистану. Ниже РК в рейтинге расположились Туркменистан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова.

Среди стран СНГ, оказавшихся в рейтинге выше РК, Россия тратит на оборону 82,6 млрд долл. США, Украина — 30 млрд долл. США, Азербайджан — 3,1 млрд долл. США. При этом в Беларуси и Узбекистане бюджет оказался в разы ниже, чем в Казахстане: 723,1 млн и 692,5 млн долл. США соответственно против 2,6 млрд долл. США в РК.

На сегодня в авиации РК, по данным аналитиков Global Firepower, числится 237 летательных аппаратов: 75 боевых вертолётов, а среди самолетов — 39 штурмовиков, 81 истребитель, 17 транспортных и 25 учебных самолетов. В сухопутных войсках страны числится 300 танков, 5,2 тыс. боевых бронированных машин, 246 самоходных артиллерийских установок, 456 единиц буксируемой артиллерии и 407 реактивных систем залпового огня.

Общая численность военного персонала составляет 77 тыс. человек, из них 45 тыс. человек — действующие военные, 32 тыс. человек относятся к военизированным формированиям.

В январе текущего года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 10,6 млрд тг — сразу в 24,1 раза больше, чем годом ранее.

В целом за 12 месяцев 2022-го показатель составлял 161 млрд тг — в 2,2 раза больше, чем за 2021 год.

В региональном разрезе за январь текущего года больше всего инвестиций пришлось на Мангистаускую область: 4,6 млрд тг. На второй и третьей строчках расположились Абайская и Туркестанская области: 2,8 млрд и 2,7 млрд тг соответственно.

Большую часть средств в портфеле инвестиций в основной капитал в секторе составили небанковские заёмные средства: 10,5 млрд тг, или сразу 98,6% всего портфеля.

Инвестиции за счёт средств местных бюджетов составили 31,5 млн тг, за счёт собственных средств предприятий — 120,8 млн тг.

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