На 80% смог снизить стоимость протезов молодой ученый из США

Каждый год в мире делают более 1 млн ампутаций. В США уже более 2 млн человек живут без конечностей. По некоторым данным, это число может удвоиться к 2050 году. В США бионический протез руки стоит $20–100 тыс. Общие расходы в индустрии составляют более $6 млрд ежегодно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на trends.rbc.ru.



Стартап Unlimited Tomorrow 28-летнего американского инженера Истона Лашапеля создал протез TrueLimb. Он на 80–90% дешевле рыночных аналогов. Снизить цену удалось за счет отказа от посредников. Протезы создаются полностью удаленно. Сначала пациенты созваниваются с представителями компании по видео. Клиентам высылается специальный сканер, который способен полностью зафиксировать в 3D оставшуюся часть руки. Затем компания создает и отправляет “проверочные суставы” — части будущего протеза. Люди тестируют их и демонстрируют результат по видеосвязи. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет выработан идеально подходящий размер. Затем инженеры Unlimited Tomorrow печатают протез на 3D-принтере, добавляют отдельные детали и отправляют клиентам.



