Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Каролин Левитт в ходе брифинга в Белом доме

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О расходах демократов рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга. Она обвинила администрацию Байдена «в глупости», сообщает Kazpravda.kz

«Два миллиона долларов на смену пола в Гватемале», — зачитала Левитт соответствующий документ.

Помимо этого, Соединённые Штаты при Байдене выделяли миллионы долларов на новое шоу «Улица Сезам» в Ираке и «борьбу с дезинформацией в Казахстане».

На «борьбу с дезинформацией» в Казахстане, по данным Левитт, было выделено 4,5 миллиона долларов.

Накануне депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов призвал госорганы провести аудит и обнародовать все отчеты касательно финансовых средств, выделяемых зарубежными спонсорами. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса.