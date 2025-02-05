Депутат требует проверить деятельность получателей зарубежных грантов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В последние дни мы узнаем все новые и новые шокирующие подробности о деятельности USAID – Агентства США по международному развитию. В официальном заявлении Белого дома утверждается, что USAID на протяжении десятилетий занималось финансированием, цитирую: «вредоносных проектов». Официальные лица, например, Илон Маск и даже президент Дональд Трамп, назвали USAID преступной организацией, которой «управляют помешанные радикалы». В официальных заявлениях Белого дома конкретно утверждается, что агентство USAID «на всем протяжении» не было подотчетно налогоплательщикам и направляло огромные суммы денег на «абсурдные» и «вредоносные» проекты», - сказал депутат.

В пример он привел статистику.

«Так, USAID выделило 47 000 долларов на «трансгендерную оперу» в Колумбии, 32 000 долларов – на «трансгендерный комикс» в Перу, 6 млн долларов – на финансирование туризма в Египте, 2 млн долларов – на «смену пола» и «ЛГБТ-активизм» в Гватемале, 1,5 млн долларов – на продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии, сотни миллионов долларов – на финансирование для «ирригационных каналов, сельхозоборудования и даже удобрения» для поддержки выращивания мака и производства героина в Афганистане. А также, этой организацией «сотни тысяч порций еды были отправлены боевикам «Аль-Каиды». И это лишь некоторые примеры деятельности Агентства. О том, на какие еще «благие» в кавычках цели были направлены миллиардные средства, нам еще предстоит узнать», - отметил мажилисмен.

Он также привел данные по центрально-азиатскому региону. Так, в 2022-2025 годах USAID выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии.

«Все бы ничего, но исполнитель программы – Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это - организация, которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане. Считаем, что надо разобраться, какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализует в нашей стране. Ведь все мы понимаем, что периодический всплеск «активности» некоторых групп под лозунгами «права сексуальных меньшинств» происходят не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе финансовой поддержкой извне. Так называемые «женские марши», «лесби парады», парады в центре Алматы, и бесконечные попытки их проведения, являются результатами деятельности таких организаций», - продолжил депутат Магеррамов.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о финансировании образовательных, экологических, инклюзивных, детских программ, которые имеют прозрачные и благородные цели и задачи.

«Речь идет о финансировании чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека, а на деле – растлевающей нашу молодежь и подрастающее поколение. В связи с этим, наш депутатский запрос адресован министрам юстиции и экономики, чтобы они провели аудит и обнародовали все отчеты касательно финансовых средств, выделяемых зарубежными спонсорами: кто их получает, куда тратит, чего они достигли. Запрос в обществе на это есть, и он значительный. Также считаем необходимым, чтобы Министерство юстиции, да и правительство в целом, разработало законопроект, который предусматривает обеспечение защиты и психоэмоциональную, ментальную, физическую безопасность наших детей от подобных вредоносных «спонсорских» проектов. Надо заканчивать с этим в Казахстане!» - заключил мажилисмен.

Накануне в Сети появился пост известного британского журналиста и телеведущего Афшина Раттанзи, где тот в достаточно жесткой манере высказался о деятельности агентства USAID.