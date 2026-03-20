США тратят более $11 тысяч в секунду на операцию в Иране

Айман Аманжолова
корреспондент

По данным Iran War Cost Tracker, цена операции в Иране уже превысила 25 миллиардов долларов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее сообщалось, что за первую неделю войны в Иране, США потратили более 11 млрд долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Основываясь на докладе Пентагона конгрессу о том, что первые шесть дней обошлись в 11,3 миллиарда долларов, плюс миллиард в день на продолжение», - объясняет портал Iran War Cost Tracker методику подсчета.

Число обновляется в реальном времени и на данный момент превысило 25 миллиардов долларов. Портал утверждает, что американская атака обходится казне в 11,5 тысяч долларов в секунду.

В минувшее воскресенье, 16 марта руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет сообщил, что на тот момент операция в Иране обошлась в 12 миллиардов долларов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

 

