На Бюро обсуждены планы по разъяснению Послания Президента

В связи с этим К. Токаев поручил представить специальный план по реализации положений Послания Президента с учетом предложений депутатов. В свете приоритетов и поручений, высказанных Президентом, депутатами внесены предложения по корректировке текущего годового плана работы Палаты.

Как отметил спикер, парламентариям предстоит провести значительную работу по разъяснению Послания Главы государства среди населения во время предстоящего выезда в регионы, обсудить с людьми на местах вопросы выполнения задач, поставленных Президентом.

На Бюро между постоянными комитетами Сената распределены законопроекты, одобренные Мажилисом. Комитету по экономическому развитию и предпринимательству передан законопроект о ратификации казахстанско-вьетнамского межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам определен головным по законопроекту о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о льготных условиях поставок специальной техники и специальных средств для оснащения правоохранительных органов и специальных служб государств – членов ОДКБ от 6 октября 2007 года.

Члены Бюро также рассмотрели повестку дня заседания Сената, которое состоится 23 января. На заседание Палаты решено вынести три законопроекта. В частности, сенаторы планируют рассмотреть законопроекты о ратификации казахстанско-швейцарского межправительственного Протокола о внесении изменений и дополнений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокол, подписанные в Берне 21 октября 1999 года. Кроме того, Сенат рассмотрит ратификацию Соглашения между Казахстаном и ЕБРР относительно сотрудничества и деятельности банка в Казахстане, а также законопроект по внесению изменений и дополнений в законодательство по вопросам противодействия бытовому насилию (первое чтение).

В контексте большого значения, уделенного в Послании Президента вопросам развития науки и наукоемкой экономики, депутатами Комитета по социально-культурному развитию предложено переименовать профильный комитет Сената в Комитет по социально-культурному развитию и науке. Данный вопрос будет рассмотрен на предстоящем заседании палаты.

