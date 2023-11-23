На что сенаторы предложили выделить дополнительные деньги из бюджета

На заседании Сената депутаты сегодня решили вернуть закон о Республиканском бюджете на 2024-2026 годы в Мажилис со 180 изменениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Предложения сенаторов, как представителей Палаты регионов – увеличить финансирование ряда очень важных направлений:

25,9 млрд тенге - на соцвыплаты работникам, занятым во вредных условиях труда с 55 лет до достижения пенсионного возраста;

14 млрд тенге - для решения проблем с чистой питьевой водой. Эти деньги позволят увеличить доступ казахстанцев к услугам водоснабжения в городах до 99%, в селах до 97 %;

13,6 млрд тенге - на реализацию 82 проектов программы «Ауыл – ел бесігі», нацеленной на развитие села;

11,4 млрд тенге - на строительство 21 объекта здравоохранения на селе;

4,9 млрд тенге – на увеличение заработной платы бюджетников. Минимальная зарплата 350 тысяч бюджетных работников теперь поднимется до 85 тысяч тенге;

3,4 млрд тенге - на развитие газотранспортной системы. 31,9 тыс. сельчан благодаря этому получат доступ к природному газу;

1,7 млрд тенге - на развитие тепло-, электроэнергетики. Этот шаг обеспечит 59,4 тыс. граждан бесперебойным доступом к теплу и электроэнергии.