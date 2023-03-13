На данный момент уже около 2,6 млрд человек на планете имеют избыточный вес или страдают ожирением, что составляет примерно 38% от всего населения мира

При этом эксперты предупреждают: если не принять срочные меры, то через 12 лет цифра превысит 4 млрд человек и достигнет 51% от общего числа людей, пишет The Guardian.

Фото: gidbody.com

Об этом говорится в отчете по результатам исследования, проведенного Всемирной федерацией по борьбе с ожирением.

Статистические данные свидетельствуют, что наличие ожирения у человека увеличивает риск дальнейшего развития рака, диабета, болезней сердечно-сосудис­той системы и других серьезных заболеваний.

При этом глобальные издержки, связанные с негативными последст­виями всемирной «пандемии ожирения», стремительно растут, предупреждают эксперты. Согласно прогнозам, они повысятся с 1,96 трлн долларов в 2019 году до 4,32 трлн к 2035-му, что будет эквивалентно 3% мирового ВВП. Эта сумма в целом сравнима с глобальным экономичес­ким ущербом, вызванным во всем мире пандемией COVID-19.