В мае на портале Enbek сохранялся высокий спрос на кадры со средней квалификацией

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мае 2025 года на Электронной бирже труда Enbek.kz было размещено 86 тыс. вакансий и 110 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем их количество сократилось на 11,8% и 4,3% соответственно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Наибольшую потребность в кадрах традиционно демонстрировали сферы образования (более 15 тыс. вакансий), прочих видов услуг (10,7 тыс.) и строительства (8,5 тыс.). Спрос в основном был сосредоточен в крупных городах и аграрно-индустриальных регионах.

В целом отмечался дефицит специалистов со средней квалификацией – спрос превышает предложение на 16%. В то же время на позиции высокой квалификации наблюдалась повышенная конкуренция со стороны соискателей, превышающая количество предложений со стороны работодателей.

Наибольшая активность работодателей зафиксирована в Астане (11,5% всех вакансий), Туркестанской (7,5%) и Павлодарской (7,1%) областях.

В ряде регионов количество вакансий снизилось более чем на четверть: в Западно-Казахстанской области – на 36%, Алматинской – на 35%, Мангистауской – на 34%, Улытау – на 25%.

«Молодые люди в возрасте до 34 лет оставались наиболее активной категорией соискателей – на них приходится 44% всех резюме (48,6 тыс. из 110 тыс.). За ними следуют кандидаты среднего возраста (37%). В гендерном разрезе женщины составляют 52,8% всех соискателей, мужчины – 47,2%. Наибольшее снижение активности соискателей отмечено в Алматы (-28%), в большинстве других регионов спад не превысил 15%. Среди востребованных профессий сохранялся спрос на санитаров (1,8 тыс. вакансий), медсестер (1,7 тыс.) и водителей (1,5 тыс.). По уровню оплаты труда наибольшие предложения зафиксированы по позициям заместителя начальника в добывающей промышленности (в среднем от 788 тыс. тенге), главного строителя (от 662 тыс.) и инженера по бурению (от 605 тыс.). Среди соискателей самые высокие ожидания по заработной плате зафиксированы у кандидатов на должности пилота (в среднем от 2,3 млн тенге), руководителя по разработке IT-проектов (1,2 млн тенге) и начальника участка в добывающей промышленности (1,1 млн тенге)», – уточнили в ведомстве.

Таким образом, в мае наблюдается умеренное снижение активности как со стороны работодателей, так и соискателей.

Наиболее востребованными остаются разнорабочие, водители, охранники и медицинские работники.

Уровень ожидаемой заработной платы, как правило, растет с возрастом, что отражает взаимосвязь между профессиональным опытом, квалификацией и карьерными амбициями.