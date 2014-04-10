На европейском татами

Спорт
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В Салониках (Греция) завершился розыгрыш Кубка Европы среди молодежи, в котором выступили 326 мастеров татами из 32 стран. Особо отличились борцы Грузии, с пятью золотыми медалями первенствовавшие в командном зачете. В активе сборной Казахстана две «бронзы», добытые Гульфайруз Наймантаевой (весовая категория до 44 килограммов) и Асель Кайсаровой (52 кг).

А в российской Твери подведены итоги розыгрыша Кубка Европы среди кадетов. Сверхубедительную общекомандную победу одержали хозяева соревнований, выигравшие 13 золотых медалей. Казахстанцы увезли домой две серебряные и одну бронзовую награду. Их обладателями стали Акмарал Науатбек (40 кг), Айда Карчаева (48 кг) и Дидар Хамза (73 кг).

фото Европейской федерации дзюдо

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