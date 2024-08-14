На «Фукусиме-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

Энергетика , В мире , Происшествия
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Компания Tokyo Electric Power уточняет, что вода стекла в подвал, не попав в окружающую среду

Фото: kp.ru

Утечка 25 тонн воды, загрязненной радиоактивными материалами, произошла на втором энергоблоке аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на оператора станции компанию Tokyo Electric Power (TEPCO), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Утечка была обнаружена после снижения уровня воды в резервуаре, который используется для оценки количества воды в бассейне для охлаждения отработавшего ядерного топлива второго реактора. В самом бассейне уровень воды в норме.

При обследовании здания реактора выяснилось, что около 25 тонн воды по канализационным системам попали в подвальные помещения. Утечки наружу не зафиксировано.

Закачка воды в бассейн для охлаждения топлива приостановлена, однако, как заверяют в TEPCO, к превышению предельной температуры топлива в 65 градусов Цельсия это не приведет. Позднее в здание второго энергоблока для более детального обследования внедрят робота.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году после мощного цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, из-за чего был поврежден четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.

#вода #утечка #АЭС #Фукусима #радиация

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