Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из продуктов питания снижение цен отмечено на лук репчатый на 15,6%, картофель – на 10,3%, свеклу – на 9,5%, капусту – на 9,3%, морковь – на 9%, виноград – на 6,6%, помидоры – на 5,9%, лимоны – 5,3%, яблоки – на 4,8%. Повышение цен наблюдается на соду пищевую на 2,8%, кофе – на 2,6%, апельсины – на 2,5%, крупяные изделия – на 1,5%, фрукты консервированные – на 1,2%, готовые приправы и соусы – 1,1%.

Среди непродовольственных товаров в сентябре цены на фотоаппарат снизились на 0,7%. Кольцо обручальное золотое подорожало на 4,3%, часы наручные – на 2%, цемент – на 1,4%. Уровень цен на одежду и обувь, бытовые приборы, моющие и чистящие средства вырос по 1,1%, товары личного пользования – на 0,9%.

Цены на услуги воздушного пассажирского транспорта снизились на 4,2%, санаториев – на 1%. При этом услуги общественного питания выросли – на 0,9%, услуги парикмахерских – на 0,7%, тренажерных залов – 0,3%.

В годовом исчислении инфляция в сентябре 2025г. составила 12,9%.

В годовом выражении рис подешевел на 8,2%, курага – на 3,5%, арахис – на 2,2%. Сухофрукты и орехи подорожали на 2,3%.

Среди непродовольственных товаров цены снизились на напольную сушилку для белья на 35,8%, морозильник – на 21,2%. Уровень цен на столовые приборы, электродрель вырос на 6,4%, лампу электрическую – на 4,8%. По сравнению с сентябрем 2024 года цены на услуги по ремонту обуви повысились на 9,4%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 6,9%. Услуги бассейнов подорожали на 10,3%, тренажерных залов – на 9,5%.