На какие продукты снизились цены за месяц в Казахстане

Статистика
107

В сентябре 2025 года месячный уровень инфляции составил 1,1%, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из продуктов питания снижение цен отмечено на лук репчатый на 15,6%, картофель – на 10,3%, свеклу – на 9,5%, капусту – на 9,3%, морковь – на 9%, виноград – на 6,6%, помидоры – на 5,9%, лимоны – 5,3%, яблоки – на 4,8%. Повышение цен наблюдается на соду пищевую на 2,8%, кофе – на 2,6%, апельсины – на 2,5%, крупяные изделия – на 1,5%, фрукты консервированные – на 1,2%, готовые приправы и соусы – 1,1%.

Среди непродовольственных товаров в сентябре цены на фотоаппарат снизились на 0,7%. Кольцо обручальное золотое подорожало на 4,3%, часы наручные –  на 2%, цемент – на 1,4%. Уровень цен на одежду и обувь, бытовые приборы, моющие и чистящие средства вырос по 1,1%, товары личного пользования – на 0,9%.

Цены на услуги воздушного пассажирского транспорта снизились на 4,2%, санаториев – на 1%. При этом услуги общественного питания выросли – на 0,9%, услуги парикмахерских – на 0,7%, тренажерных залов – 0,3%.

В годовом исчислении инфляция в сентябре 2025г. составила 12,9%.

В годовом выражении рис подешевел на 8,2%, курага – на 3,5%, арахис – на 2,2%. Сухофрукты и орехи подорожали на 2,3%.
Среди непродовольственных товаров цены снизились на напольную сушилку для белья на 35,8%, морозильник – на 21,2%. Уровень цен на столовые приборы, электродрель вырос на 6,4%, лампу электрическую – на 4,8%. По сравнению с сентябрем 2024 года цены на услуги по ремонту обуви повысились на 9,4%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 6,9%. Услуги бассейнов подорожали на 10,3%, тренажерных залов – на 9,5%.

#цены #статистика

Популярное

Все
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Вдохновляя на путешествия
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
Цветы для ветерана
АПК становится драйвером роста экономики региона
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Глаза горят, и песня льется
Еще две медали
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
В споре уступает сильный
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
Шахматная дипломатия в действии
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Более 440 казахстанцев прожили свыше 100 лет
Производство растительных масел увеличилось почти на 24% в …
Как проверить личность интервьюеров сельхозпереписи
Объем грузоперевозок в Казахстане вырос почти на 10% за 8 м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]