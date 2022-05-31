Общество , Технологии
На Kaspi.kz теперь можно изменить реквизиты ИП

Прямо в суперприложении Kaspi.kz индивидуальный предприниматель теперь может онлайн подать уведомление на смену своих реквизитов: название ИП, адрес и виды деятельности, налоговый орган, передает Kazpravda.kz.

Раньше это можно было сделать только в Управлении государственных доходов или на сайте elicense.kz при наличии ЭЦП.

Сейчас сервис доступен в разделе «Госуслуги» на Kaspi.kz. Нужно выбрать «Изменить реквизиты ИП» и следовать инструкции. После подписания документов в мобильном приложении Kaspi.kz с помощью ЭЦП Kaspi, вы получите сообщение об изменении реквизитов. Услуга предоставляется бесплатно. Обращаться в налоговую дополнительно не нужно. Данные автоматически обновятся в базе налогового органа в течение 24 часов.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:

«Мы продолжаем развивать раздел «Госуслуги» в суперприложении Kaspi.kz. В сотрудничестве с Министерством цифровизации, Комитетом государственных доходов и АО «НИТ» мы запустили новый цифровой сервис для индивидуальных предпринимателей «Изменить реквизиты ИП», с помощью которого предприниматели могут менять реквизиты ИП прямо со своего смартфона, в приложении Kaspi.kz, не выходя из дома или офиса. Мы будем и дальше помогать государству делать услуги доступными для всех граждан и создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов».

Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин:

«Открытие ИП имеет большой спрос среди предпринимателей. Для нас важно, чтобы популярные услуги были доступны и удобны в получении, как для физических лиц, так и для бизнеса. Теперь есть еще один альтернативный способ по изменению реквизитов ИП, который экономит время и уменьшает бумажную волокиту при получении госуслуги. Благодаря тесному сотрудничеству АО «НИТ», МЦРИАП РК с Kaspi.kz мы выводим госуслуги и сервисы на сторонние платформы, популярные среди казахстанцев».

Заместитель Председателя Комитета государственных доходов МФ РК Азамат Панбаев:

«Очень часто предприниматели обращаются в органы госдоходов для смены адреса, вида деятельности (ОКЭД) или наименования ИП. Для изменения регистрационных данных предприниматель обязан подать уведомление не позднее 10 рабочих дней со дня изменения его регистрационных данных.  Изменения производятся налоговыми органами в течение одного рабочего дня. Теперь это можно сделать не только в явочном порядке либо направив уведомление через портал e-gov, но и в приложении Kaspi.kz.

Также прорабатывается вопрос реализации такого функционала в мобильном приложении КГД «e-Salyq Business». Данная процедура идет в рамках интеграции с государственной базой данных «Е –Лицензирование» и в настоящее время проводится работа по корректному подключению к данному сервису. Мы надеемся, что такие цифровые решения намного упростят процедуру по внесению изменений в данные ИП и будут экономить время нашим предпринимателям».

Сервис был создан Министерством цифрового развития, АО «Национальные информационные технологии» и Комитетом государственных доходов МФ РК. Для удобства казахстанцев цифровые документы стали доступными в суперприложении Kaspi.kz. Сотрудничество государственных органов и команды Kaspi.kz интегрировало в приложение целый ряд инновационных сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцев. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы могут переоформить автомобиль, открыть социальный счет, получать пособия и многое другое. Почти 12 миллионов человек ежемесячно пользуются суперприложением Kaspi.kz.

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