На красную дорожку выйдет... ИИ

– Мы рассчитываем, что Astana AI Film Festival станет ежегодным событием в креативных индустриях и устойчивой международной площадкой для новых форматов и имен. При этом участие открыто для всех: подать работу может как команда, так и индивидуальный креатор, – отметил один из организаторов фестиваля, основатель компании Ozen Айзатулла Хуссейн.

– Прием заявок стартует в мае на официальном сайте фестиваля. Участникам необходимо создать короткометражный

AI-фильм продолжительностью до 10 минут и загрузить его на лендинг-платформу фестиваля с описанием проекта. Заявки принимаются до конца августа, – сообщил руководитель компании Brave Talents Алмас Жали.

Astana AI Film Festival состоится осенью. Он станет площадкой для проектов на стыке киноиндустрии и AI-технологий и объединит авторов, digital-креаторов, представителей технологических компаний, экспертов и инвесторов. Общий призовой фонд – 1 млн долларов, что делает его одним из крупнейших в своем сегменте.

В рамках фестиваля запланированы показы, конференция по AI-контенту, а также питч-сессии для авторов и продюсеров.