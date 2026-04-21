На красную дорожку выйдет... ИИ

Кино
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Казахстане пройдет первый международный фес­тиваль кино, созданного с использованием искусственного интеллекта, – Astana AI Film Festival 2026. Его центральным событием станет международный конкурс короткометражных фильмов, участие в котором смогут принять креаторы со всего мира.

фото предоставлено организаторами фестиваля

– Мы рассчитываем, что Astana AI Film Festival станет ежегодным событием в креативных индустриях и устойчивой международной площадкой для новых форматов и имен. При этом участие открыто для всех: подать работу может как команда, так и индивидуальный креатор, – отметил один из организаторов фестиваля, основатель компании Ozen Айзатулла Хуссейн.

– Прием заявок стартует в мае на официальном сайте фестиваля. Участникам необходимо создать короткометражный
AI-фильм продолжительностью до 10 минут и загрузить его на лендинг-платформу фестиваля с описанием проекта. Заявки принимаются до конца августа, – сообщил руководитель компании Brave Talents Алмас Жали.

Astana AI Film Festival состоится осенью. Он станет площадкой для проектов на стыке киноиндустрии и AI-технологий и объединит авторов, digital-креаторов, представителей технологических компаний, экспертов и инвесторов. Общий призовой фонд – 1 млн долларов, что делает его одним из крупнейших в своем сегменте.

В рамках фестиваля запланированы показы, конференция по AI-контенту, а также питч-сессии для авторов и продюсеров.

#фестиваль #международный фес­тиваль кино #Astana AI Film Festival

