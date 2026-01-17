На круглосуточный режим

Мажилис
10
Ольга Орлова

Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания Мажилиса.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутатам предлагается рассмотреть законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством РК и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года». Протокол предусмат­ривает изменение режима работы пункта пропуска «Кеген-автодорожный» (Республика Казахстан) – «Каркыра-автодорожный» (Кыргызская Республика) со «светлого времени суток» на «круглосуточный». Переход на круглосуточный режим будет способствовать дальнейшему развитию казахстанско-кыргызского приграничного сотрудничества, увеличению товарооборота и расширению взаимодействия в туристичес­кой сфере, а также создаст условия для снижения пассажиропотока на других автомобильных пунктах пропуска, расположенных на государственной границе двух стран.

В проект повестки пленарного заседания также включен законопроект о ратификации протоколов о внесении изменений в статьи 50 (а) и 56 Конвенции о международной гражданской авиации, подписанной в городе Монреале 6 октября 2016 года. Документ предусмат­ривает увеличение численного состава Совета Международной организации гражданской авиации и Аэронавигационной комиссии. Кроме того, в работу предлагается­ принять новый законопроект о ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

#мажилис #заседание #повестка

