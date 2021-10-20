Общество
На митинг - за деньгами
Любовь Доброта
На грани разорения оказались частные детские сады Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz.    

Чтобы донести свою проблему до руководства области, областной филиал «Казахстанской ассоциация непрерывного образования» по Туркестанской области даже решился на проведение мирного митинга.

В Туркестанской области функционируют 1424 дошкольные организации, включая 269 государственных детских садов, 131 – пришкольный мини-центр и 1024 частных детских сада.

Руководитель областного филиала «Казахстанской ассоциации непрерывного образования» Дильдар Хабибова утверждает, что в частных дошкольных организациях работают порядка 40 тысяч человек, почти половина из которых имеют педагогическое образование. В этих садиках воспитываются 115 тысяч детей, которые могут оказаться не охваченными дошкольным образованием.



Участники митинга, прошедшего возле областного акимата, обратили внимание на соблюдение норм законодательства в сфере образования. Согласно приказу министра образования и науки РК от 27 ноября 2017 года №597 на 1 ребенка в соответствии с адресом проживания по подушевой методике приходится:

- в городах - 37527 тенге;

- в городах, приравненных к экологической зоне - 45449 тенге;

- в населенных пунктах - 41053 тенге;

- в населенных пунктах, приравненных к экологической зоне - 48 975 тенге.

Однако в объеме трансфертов общего характера на 2017-2019 годы расчеты по новой методике не учтены. В итоге, утверждают участники митинга, частные детские сады получают в два раза меньшее финансирование по сравнению с государственными учреждениями.

Как пояснили в областном управлении развития человеческого потенциала, в объеме трансфертов общего характера на 2017-2019 годы расчеты по новой методике не учтены.

«При определении объемов общих трансфертов на 2017-2019 годы Законом РК от 28 декабря 2018 года №291-VI в базу расходов местных бюджетов для реализации государственного образовательного заказа в дошкольных учреждениях Туркестанской области был запланирован 79,3 млрд тенге. Из них:

- в 2017 году 24,1 млрд тенге на 105 902 ребенка;

- в 2018 году 26,2 млрд тенге на 113 402 ребенка;

- в 2019 году 29,0 млрд тенге на 129 987 детей.

На каждого ребенка начислено 19 354 тенге», уточнили в пресс-службе областного управления развития человеческого потенциала. Между тем, сейчас в дошкольных организациях области воспитываются 155 348 детей в возрасте от 1 до 6 лет.

Дополнительная потребность в финансировании в общей сложности составила 26,5 млрд тенге, в том числе согласно расчету по новой методике - 23,5 млрд тенге и 3,0 млрд тенге для охвата очередников новыми местами.

«В соответствии с пунктом 7 статьи 42 Бюджетного кодекса РК предусмотрено, что в период действия трехлетних объемов трансфертов общего характера возмещение затрат нижестоящих бюджетов, вытекающих из принятия вышестоящими органами нормативных правовых актов, влекущих увеличение расходов и уменьшение доходов, в обязательном порядке производится путем выделения целевых текущих трансфертов из вышестоящего бюджета», – пояснили в управлении развития человеческого потенциала.

Для решения данной проблемы акиматом области, депутатами Сената и Мажилиса Парламента РК направлены письма и расчеты в Правительство РК и отраслевое министерство. Однако этот вопрос до сих пор не нашел своего решения.

В настоящее время акиматом Туркестанской области в Министерство образования и науки представлен расчет дополнительно необходимых 26,5 млрд тенге на 2021 год для приведения финансирования в соответствие с Методикой подушевого нормативного финансирования.

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