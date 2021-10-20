На митинг - за деньгами

На грани разорения оказались частные детские сады Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz
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Чтобы донести свою проблему до руководства области, областной филиал «Казахстанской ассоциация непрерывного образования» по Туркестанской области даже решился на проведение мирного митинга.
В Туркестанской области функционируют 1424 дошкольные организации, включая 269 государственных детских садов, 131 – пришкольный мини-центр и 1024 частных детских сада.
Руководитель областного филиала «Казахстанской ассоциации непрерывного образования» Дильдар Хабибова утверждает, что в частных дошкольных организациях работают порядка 40 тысяч человек, почти половина из которых имеют педагогическое образование. В этих садиках воспитываются 115 тысяч детей, которые могут оказаться не охваченными дошкольным образованием.
Участники митинга, прошедшего возле областного акимата, обратили внимание на соблюдение норм законодательства в сфере образования. Согласно приказу министра образования и науки РК от 27 ноября 2017 года №597 на 1 ребенка в соответствии с адресом проживания по подушевой методике приходится:
- в городах - 37527 тенге;
- в городах, приравненных к экологической зоне - 45449 тенге;
- в населенных пунктах - 41053 тенге;
- в населенных пунктах, приравненных к экологической зоне - 48 975 тенге.
Однако в объеме трансфертов общего характера на 2017-2019 годы расчеты по новой методике не учтены. В итоге, утверждают участники митинга, частные детские сады получают в два раза меньшее финансирование по сравнению с государственными учреждениями.
Как пояснили в областном управлении развития человеческого потенциала, в объеме трансфертов общего характера на 2017-2019 годы расчеты по новой методике не учтены.
«При определении объемов общих трансфертов на 2017-2019 годы Законом РК от 28 декабря 2018 года №291-VI в базу расходов местных бюджетов для реализации государственного образовательного заказа в дошкольных учреждениях Туркестанской области был запланирован 79,3 млрд тенге. Из них:
- в 2017 году 24,1 млрд тенге на 105 902 ребенка;
- в 2018 году 26,2 млрд тенге на 113 402 ребенка;
- в 2019 году 29,0 млрд тенге на 129 987 детей.
На каждого ребенка начислено 19 354 тенге», уточнили в пресс-службе областного управления развития человеческого потенциала. Между тем, сейчас в дошкольных организациях области воспитываются 155 348 детей в возрасте от 1 до 6 лет.
Дополнительная потребность в финансировании в общей сложности составила 26,5 млрд тенге, в том числе согласно расчету по новой методике - 23,5 млрд тенге и 3,0 млрд тенге для охвата очередников новыми местами.
«В соответствии с пунктом 7 статьи 42 Бюджетного кодекса РК предусмотрено, что в период действия трехлетних объемов трансфертов общего характера возмещение затрат нижестоящих бюджетов, вытекающих из принятия вышестоящими органами нормативных правовых актов, влекущих увеличение расходов и уменьшение доходов, в обязательном порядке производится путем выделения целевых текущих трансфертов из вышестоящего бюджета», – пояснили в управлении развития человеческого потенциала.
Для решения данной проблемы акиматом области, депутатами Сената и Мажилиса Парламента РК направлены письма и расчеты в Правительство РК и отраслевое министерство. Однако этот вопрос до сих пор не нашел своего решения.
В настоящее время акиматом Туркестанской области в Министерство образования и науки представлен расчет дополнительно необходимых 26,5 млрд тенге на 2021 год для приведения финансирования в соответствие с Методикой подушевого нормативного финансирования.