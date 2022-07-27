На начальника-вымогателя пожаловался в полицию житель Туркестанской области

Житель Туркестанской области вымогал деньги у подчиненного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности по Туркестанской области по подозрению в мошенничестве задержали жителя Сарыашского района.

Так, в управление криминальной полиции поступило заявление от жителя Келесского района о том, что начальник отдела одного из учреждений, пользуясь служебным положением, вымогает у него крупную сумму денег, чтобы он мог остаться на работе. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 2 уголовной статьи «Мошенничество».

Для раскрытия преступления создали специальную группу из числа сотрудников криминальной полиции, СОБРа и ДКНБ. В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемого на одной из улиц поселка Абай Келесского района при получении миллиона тенге от потерпевшего. При обыске полицейские изъяли у задержанного в качестве вещественных доказательств деньги.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.