На опережение

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Марина Демченко

В Актюбинской области создана трехуровневая полноценная система социально-экономического развития – область, район, село.

фото из архива «КП»

О работе, направленной на повышение доходов и качества жизни населения, на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций доложил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

В прошлом году, по словам спикера, в регионе началось осуществление проекта «Ауыл аманаты». После проведения скрининга 134 сельских округов был разработан план социально-экономического развития каждого из них.

– В результате мы определили экономический потенциал каждого села, района, обозначили конкретные возможности, сильные и слабые стороны. По области выявлено 700 тысяч гектаров неис­пользуемых земель. Все эти участки будут до конца года возвращены в хозяйственный оборот, – отметил Ералы Тугжанов.

Социальный портрет каждого села включает в себя списки фактически безработных, получателей адресной социальной помощи, самозанятых и средний размер дохода каждой семьи. Кроме того, определен баланс производства и потребления продуктов питания.

Согласно скринингу, область полностью обеспечивает себя лишь семью из 65 видов продовольствия, потребляемых населением. В регионе не производят 13 наи­менований продуктов. К примеру, на закуп мяса птицы извне ежегодно уходит 11 млрд тенге, а овощей – еще около 10 млрд тенге.

Как отметил Ералы Тугжанов, наладив производство 65 видов основных продуктов питания, регион сможет оставлять у себя 151 млрд тенге ежегодно.

В рамках проекта «Ауыл аманаты» определены нап­равления развития производства по каждому виду продуктов питания, подготовлены проекты, которые будут осуществлены силами личных подсобных хозяйств.

– Решение Главы государства о выделении одного триллиона тенге на развитие сел позволит не только устранить зависимость области от ввоза продовольствия, но и оставить внутри страны средства, которые сегодня направляются на импорт продуктов питания, – подчеркнул аким.

В настоящее время 98,6% населения региона обеспечено качественной питьевой водой. В результате завершения проектов по водоснабжению в 18 селах, установке комплексных блок-модулей в 14 селах до конца текущего года обеспеченность питьевой водой составит 99,7%.

– В Актобе наблюдается дефицит газа в 1,6 миллиарда кубометров. В зимнее время газовая нагрузка существующей магистрали дос­тигает 175%. Без решения этой проблемы в нашем регионе становится все труднее осуществлять крупные инвестиционные проекты. В целях решения важного воп­роса начато строительство третьей нитки газопровода Бухара – Урал стоимостью 43,4 миллиарда тенге. На реализацию проекта в 2023 году из государственного бюджета предусмотрено направить 11,1 миллиарда, – рассказал Ералы Тугжанов.

По итогам текущего года голубое топливо станет дос­тупно жителям 12 сел, что позволит увеличить охват населения газоснабжением до 94,4%.

Для повышения качества образования строятся 18 школ на 4 тыс. мест. В области действуют пять аварийных и шесть трехсменных школ. Для решения этой проблемы в ближайшие три года в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется построить 20 современных школ на 17,5 тыс. мест, сообщил Ералы Тугжанов.

Отвечая на вопросы журналистов, глава региона рассказал также об исполнении госпрограмм, развитии промышленного потенциа­ла, привлечении инвестиций, жилищном и дорожном строи­тельстве, мерах, принимаемых для обеспечения населения качественными медицинскими услугами и решения экологических проб­лем.

#медицина #Актюбинская область #экономика #промышленность #инвестиции #строительство #экология #РК #Ауыл аманаты

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