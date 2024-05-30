На осень запланировано проведение вакцинации девочек против ВПЧ Статьи 30 мая 2024 г. 4:00 2 Асель Шаяхмет Около 1 900 случаев рака шейки матки ежегодно регистрируют в стране фото пресс-службы МЗ В соответствии с Концепцией развития здравоохранения РК до 2026 года в рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2025 годы предусмотрено внедрение вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Этой теме был посвящен состоявшийся в столице республиканский семинар-тренинг с участием СМИ и представителей медицинского сообщества. Мероприятие было организовано Министерством здравоохранения РК совместно с Национальным центром общественного здравоохранения. По словам специалистов, в Казахстане ежегодно регистрируется около 1 900 новых случаев рака шейки матки, умирает от этой болезни более 600 женщин. Таким образом, это заболевание занимает второе место среди распространенных онкопатологий у женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Как считают светила медицины, развитие рака шейки матки обусловлено инфицированием женщины вирусом папилломы человека, от которого не существует лечения. Единственным методом профилактики является вакцинация. Ее внедрение планируется в третьем квартале 2024 года. – Население должно быть проинформировано, для того чтобы могло принять правильное решение. Необходимо отметить, что вакцинация против ВПЧ внедрена в календарь вакцинации Казахстана. На данном этапе проводится работа с населением. Для первых девочек (175 тыс.) производится закуп 350 тыс. доз вакцины. Это четырехвалентная вакцина, которая защищает от наиболее онкогенных четырех типов вируса папилломы человека, – пояснила руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Нуршай Азимбаева. Также спикеры рассказали, что ВПЧ-инфекция вызывает около 5% всех онкологических заболеваний в мире. В настоящее время известно порядка 200 типов данного вируса, примерно 13 из них приводят к развитию рака. А высокорисковые – 16-й и 18-й типы – становятся причиной в основном рака шейки матки. По статистическим данным, рак в связи с ВПЧ ежегодно выявляется у 625 600 женщин и 69 400 мужчин. Инфекция протекает, как правило, бессимптомно, поэтому узнать, есть ли у человека ВПЧ, можно только после специального лабораторного анализа. Вирус опасен тем, что способен быстро распространяться, становясь возбудителем для ракового перерождения клеток и, как следствие, развития злокачественной опухоли. По словам ассистента профессора кафедры биомедицинских наук Nazarbayev University, акушера-гинеколога Гульжанат Аймагамбетовой, наиболее часто поражаемой ВПЧ анатомической областью является шейка матки. Онкологические заболевания этого органа становятся угрозой для жизни и здоровья наших женщин. Бывали случаи, когда заболевание диагностировали и у беременных. К слову, ВПЧ может передаваться через рукопожатие, поцелуй, через повреждения на коже. Вирус быстро распространяется во влажной среде, поэтому стоит вести себя аккуратно при посещении общественных мест: саун, бань, спортзалов, туалетов, бассейнов. Также вирус передается вертикальным путем, при рождении, от матери к ребенку во время его прохождения через родовые пути. Об этом могут свидетельствовать бородавки у малышей в первые годы жизни во рту или на коже. В настоящее время вакцина против вируса папилломы человека используется в 135 странах мира. 117 государств включили вакцины против ВПЧ в свои национальные программы иммунизации. Это большинство стран Европы, США, Великобритания, Канада, Австралия и государства Латинской Америки. Сегодня в Австралии и США распространенность ВПЧ среди женщин благодаря вакцинации снижена на 90%. – Поэтому мы проводим разъяснительную работу, объясняя, в чем польза вакцинации. В соответствии с законодательством любая вакцинация может проводиться только с информированного согласия родителей. И каждый из них должен задуматься о здоровье своих девочек в будущем, – заключила Нуршай Азимбаева. Стоит отметить, что вакцину против вируса папилломы человека производят ограниченное количество фармацевтических компаний. В Казахстане зарегистрировано четыре вида вакцин, содержащих защиту от наиболее онкогенных типов данного вируса, но широко применяется вакцина «Гардасил» (Gardasil) производства компании Merck Sharp & Dohme, получившая лицензию на применение в 2006 году. Она производится в Голландии, а применяется более чем в 70 странах, среди которых США, Канада, Австралия, Израиль, Россия, Грузия, Молдова, ЮАР и другие. Вакцинацию против ВПЧ намечено организовать в школьных медпунктах и поликлиниках, она будет проводиться после осмотра врача при отсутствии противопоказаний. С учетом рекомендаций ВОЗ, инструкций производителя, Национальной технической консультативной группы экспертов по иммунизации населения в Республике Казахстан рекомендован график вакцинации против ВПЧ для девочек, состоящий из двух доз с интервалом в шесть месяцев. #здравоохранение #онкология #вакцинация #ВПЧ