На осень запланировано проведение вакцинации девочек против ВПЧ

В соответствии с Концепцией развития здравоохранения РК до 2026 года в рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2025 годы предусмотрено внедрение вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Этой теме был посвящен состоявшийся в столице респуб­ликанский семинар-тренинг с участием СМИ и представителей медицинского сообщества. Мероприятие было организовано Министерством здравоохранения РК совместно с Национальным центром общественного здравоохранения.

По словам специалистов, в Казахстане ежегодно регистрируется около 1 900 новых случаев рака шейки матки, умирает от этой болезни более 600 женщин. Таким образом, это заболевание занимает второе место среди распространенных онкопатологий у женщин в возрасте от 25 до 44 лет.

Как считают светила медицины, развитие рака шейки матки обусловлено инфицированием женщины вирусом папилломы человека, от которого не сущест­вует лечения. Единственным методом профилактики является вакцинация. Ее внедрение планируется в третьем квартале 2024 года.

– Население должно быть проинформировано, для того чтобы могло принять правильное решение. Необходимо отметить, что вакцинация против ВПЧ внедрена в календарь вакцинации Казахстана. На данном этапе проводится работа с населением. Для первых девочек (175 тыс.) производится закуп 350 тыс. доз вакцины. Это четырехвалентная вакцина, которая защищает от наиболее онкогенных четырех типов вируса папилломы человека, – пояснила руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Нуршай Азимбаева.

Также спикеры рассказали, что ВПЧ-инфекция вызывает около 5% всех онкологических заболеваний в мире. В настоящее время известно порядка 200 типов данного вируса, примерно 13 из них приводят к развитию рака. А высокорисковые – 16-й и 18-й типы – становятся причиной в основном рака шейки матки. По статистичес­ким данным, рак в связи с ВПЧ ежегодно выявляется у 625 600 женщин и 69 400 мужчин.

Инфекция протекает, как правило, бессимптомно, поэтому узнать, есть ли у человека ВПЧ, можно только после специального лабораторного анализа. Вирус опасен тем, что способен быстро распространяться, становясь возбудителем для ракового перерождения клеток и, как следст­вие, развития злокачественной опухоли.

По словам ассистента профессора кафедры биомедицинских наук Nazarbayev University, акушера-гинеколога Гульжанат Аймагамбетовой, наиболее часто поражаемой ВПЧ анатомической областью является шейка матки. Онкологические заболевания этого органа становятся угрозой для жизни и здоровья наших женщин. Бывали случаи, когда заболевание диагностировали и у беременных.

К слову, ВПЧ может передаваться через рукопожатие, поцелуй, через повреждения на коже. Вирус быстро распространяется во влажной среде, поэтому стоит вести себя аккуратно при посещении общественных мест: саун, бань, спортзалов, туалетов, бассейнов.

Также вирус передается вертикальным путем, при рож­дении, от матери к ребенку во время его прохождения через родовые пути. Об этом могут свидетельствовать бородавки у малышей в первые годы жизни во рту или на коже.

В настоящее время вакцина против вируса папилломы человека используется в 135 странах мира. 117 государств включили вакцины против ВПЧ в свои национальные программы иммунизации. Это большинство стран Европы, США, Великобритания, Канада, Австралия и государства Латинской Америки.

Сегодня в Австралии и США распространенность ВПЧ среди женщин благодаря вакцинации снижена на 90%.

– Поэтому мы проводим разъяснительную работу, объясняя, в чем польза вакцинации. В соответствии с законодательством любая вакцинация может проводиться только с информированного согласия родителей. И каждый из них должен задуматься о здоровье своих девочек в будущем, – заключила Нуршай Азимбаева.

Стоит отметить, что вакцину против вируса папилломы человека производят ограниченное количество фармацевтических компаний. В Казахстане зарегист­рировано четыре вида вакцин, содержащих защиту от наиболее онкогенных типов данного вируса, но широко применяется вакцина «Гардасил» (Gardasil) производства компании Merck Sharp & Dohme, получившая лицензию на применение в 2006 году. Она производится в Голландии, а применяется более чем в 70 странах, среди которых США, Канада, Австралия, Израиль, Россия, Грузия, Молдова, ЮАР и другие.

Вакцинацию против ВПЧ намечено организовать в школьных медпунктах и поликлиниках, она будет проводиться после осмотра врача при отсутствии противопоказаний. С учетом рекомендаций ВОЗ, инструкций производителя, Национальной технической консультативной группы экспертов по иммунизации населения в Республике Казахстан рекомендован график вакцинации против ВПЧ для девочек, состоящий из двух доз с интервалом в шесть месяцев.