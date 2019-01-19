На певицу Лолиту подали в суд из-за долгов за комуслуги

Товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" обратилось в суд с иском против телеведущей и певицы Лолиты Милявской, которая, по данным истца, задолжала почти 760 тыс. рублей за коммунальные услуги, сообщает Lenta.ru
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Ссылаясь на на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву, издание сообщает, что певица не платила по счетам с весны 2014 года. Иск против артистки был зарегистрирован 15 января.
По словам Царевой, истец планирует взыскать с артистки почти 760 тысяч рублей (4,36 млн тенге). Около 610 тысяч рублей составляет задолженность Милявской за коммунальные услуги, оставшиеся средства — накопившиеся пени.
В декабре 2018 года Лолита Милявская пожаловалась на своей странице в Instagram на задолженность за капремонт, которая составила 260 тысяч рублей. По ее словам, до официального начала реставрационных работ, запланированных на 2041 год, с ее счетов будет списана сумма, сопоставимая по стоимости с новым домом. Также артистка уточнила, что может не дожить до этого события.