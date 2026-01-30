Сегодня в Агентстве по делам государственной службы состоялось обсуждение новых подходов к продвижению идеологии добропорядочности и формированию антикоррупционной культуры, сообщает Kazpravda.kz

Фото: АДГС РК

Наряду с гражданским обществом в мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, академического сообщества, а также СМИ, что подчеркнуло открытый и инклюзивный характер обсуждения.

В ходе выступления председатель Агентства Дархан Жазықбай отметил приоритетность превентивных мер, реализуемых в рамках курса, обозначенного Главой государства в интервью газете Turkistan, ориентированного на профилактику коррупции и формирование культуры добропорядочности. Он также подчеркнул важность последовательного укрепления принципов «Закон и порядок», «Слышащее государство» и «Адал азамат» как институциональной основы формирования Справедливого Казахстана.

В этом контексте, как свидетельствует результаты социологического опроса, проведенного Институтом «Общественное мнение», работа по формированию антикоррупционной культуры способствует повышению уровня правового сознания граждан, влечет позитивные изменения в общественных оценках.

Так, уровень восприятия коррупции среди населения снизился до 31,9% по сравнению с 32,9% годом ранее, с сохранением высокого уровня гражданской вовлеченности в антикоррупционные инициативы (78%). На этом фоне продолжает снижаться и доля государственных служащих, вовлеченных в орбиту уголовного преследования - с 0,4% в 2023–2024 годах до 0,3% по итогам 2025 года.

Немаловажная роль в этом вопросе принадлежит информационно-просветительской работе и степени вовлеченности гражданского общества в продвижении ценностей добропорядочности, морально-этических ориентиров, а также духовных ценностей.

По итогам совещания в качестве концептуальных выводов сформулировано, что формирование устойчивой антикоррупционной культуры должно носить системный и долгосрочный характер, начиная со школьной среды последовательно охватывая семейное и общественное пространство. Лишь при активном участии всего общества формирование устойчивой антикоррупционной культуры становится возможным.