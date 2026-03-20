Мир уже не тот, что раньше, – эта фраза теперь применима прак­тически повсеместно. Изменились технологии, скорость жизни, и даже роли мужчин и женщин в каких-то аспектах перераспределяются. Но особенно заметно трансформировалось отношение к воспитанию наших детей.

Если 30–40 лет назад суровым родителем считался отец, который периодически брался за ремень, то сегодня абьюзером могут назвать даже мать, повысившую голос или ограничившую доступ ребенка к гаджетам. Психология прочно вошла в повседневность. Все больше людей обращаются к специалистам, читают литературу, стараются «не травмировать». Но вместе с этим все чаще звучит тревожный вопрос: не превращается ли «бережное воспитание» во вседозволенность?

Методист Центра психологической поддержки города Актау Юлия Проняе­ва уверена: проблема не в мягкости как таковой, а в неправильном понимании границ. Современные мамы и папы боятся навредить, повторить ошибки своих родителей, боятся быть жесткими. И в этой тревоге порой уходят в другую крайность – в размытые рамки.

– Есть такая фраза: гиперопека – это не любовь, а тревога взрослого. Очень часто, когда мы говорим о «бережном воспитании», мы имеем в виду не уважение к ребенку, а страх быть плохим родителем, – рассказывает Юлия Проняева.

По ее словам, ключевая ошибка – подмена понятий. Уважение к ребенку не равно отсутствию ограничений.

– Уважение – это когда мы признаем его чувства. Он имеет право злиться, плакать, обижаться. Но он не имеет права разрушать, оскорблять или причинять вред. Вседозволенность начинается там, где взрослый боится быть непонравившимся­ и избегает границ, – продолжает она.

Специалист подчеркивает: отсутствие правил не делает ребенка свободным. Напротив, оно усиливает тревогу.

– Если границ нет, ребенок чувствует не свободу, а нестабильность. Мир становится непредсказуемым. Сегодня можно одно, завтра за то же самое наказывают. Уважительное воспитание звучит так: «Я понимаю, что ты злишься, но так поступать нельзя». А вседозволенность – это: «Ну ладно, он же маленький», – поясняет Юлия Проняева.

Именно стабильность правил формирует ощущение безопасности.

До сих пор вызывает споры и тема физических наказаний. Аргумент «нас били – и мы выросли нормальными» звучит регулярно. Однако психолог призывает смотреть глубже.

Страх действительно может быстро изменить поведение. Но он не формирует зрелость.

– Работают те методы, которые разви­вают внутренний контроль, а не внешний страх. Когда ребенок понимает последствия своих действий, а не боится родителя – это и есть дисциплина, – говорит моя собеседница.

По словам специалиста, дисциплина – это не наказание. Это системное обучение жизни в обществе. Понятные правила, повторяемость, логические последствия. Не убрал – не играешь, пока не закончишь. Не крик, не унижение, а спокойная последовательность.

А непоследовательность – это одна из распространенных ошибок родителей. Сегодня мы что-то разрешаем, потому что устали или нет сил спорить. Завтра за то же самое наказываем. И начинается хаос. Ребенок не манипулирует – он пытается понять, где границы.

По словам психолога, повторяемость играет ключевую роль. Простые ежедневные ритуалы – заправить постель, почистить зубы, убрать за собой – со временем становятся автоматическими. Именно так формируется внутренняя дисциплина.

Отдельная тема – участие ребенка в бытовых обязанностях. Раньше дети помогали по дому, сидели с младшими, и это считалось нормой. Сегодня некоторые родители боятся нагружать ребенка, чтобы не лишить его детства.

По мнению Юлии Проняевой, вопрос не в самих обязанностях, а в их объеме и форме. Посильная ответственность – это важная часть взросления. Когда ребенок чувствует, что он может что-то сделать сам, что от него что-то зависит, формируется уверенность.

Главное – не превращать помощь в непосильную нагрузку и не использовать ее как наказание. Обязанности должны соответствовать возрасту и сопровождаться­ поддержкой.

Одна из самых болезненных тем – родительские срывы. Многие взрослые понимают, что крик неэффективен, но все равно срываются.

– Воспитание – это эмоционально сложная работа. Часто родители кричат не потому, что ребенок плохой, а потому что они сами истощены, – объясняет психолог.

Недосып, работа, отсутствие поддерж­ки, хроническая усталость – все это снижает способность к саморегуляции. Ребенок становится триггером. Если родитель часто кричит, чувствует бессилие, а потом испытывает вину – это сигнал, что помощь нужна ему самому. Кроме того, на поведение влияет личный опыт.

– Если нас воспитывали жестко, мы можем бессознательно воспроизводить эту модель. Ребенок в какой-то момент «нажимает» на старые раны, и реакция оказывается сильнее, чем ситуация того требует, – отмечает она.

В современном обществе все чаще звучит еще одна крайность – стремление вырастить «идеального» ребенка. Послушного, успешного, безошибочного. Но психолог напоминает: цель воспитания – не удобство.

– Наша цель – воспитать человека, который умеет регулировать эмоции, уважает других и способен брать ответственность за свои поступки, – поясняет она.

Психологически здоровое воспитание строится на нескольких опорах: безопас­ность, стабильные границы, уважение к чувствам, личный пример и постепенная передача ответственности.

И, пожалуй, самый важный момент – признание права на ошибку.

– Родительство – это процесс. Ошибки будут. Важно не их отсутствие, а готовность их признавать и восстанавливать контакт. Идеальных родителей не существует. Есть хорошие – и этого достаточно. В конечном счете вопрос: «Бить или не бить?» – не столько о физическом наказании. Он о том, какую модель отношений мы строим с ребенком – основанную на страхе или на доверии. Он также и о том, использовать давление или же последовательность? И начинать этот разговор нужно не с ребенка, а с себя, – заключила специалист.