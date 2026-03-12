фото КИСИ

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Институт общественной политики партии «Amanat» провели в Астане экспертную платформу, посвященную обсуждению проекта новой Конституции.

Мероприятие под общей темой «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее» собрало для диалога депутатов Парламента, представителей госорганов, политологов, ученых, журналистов и общественных деятелей. Участники обсудили ключевые положения проекта новой Конституции и институциональные изменения, направленные на построение справедливого и прогрессивного государства.

Экспертная платформа прошла в формате двух панельных сессий. Первая была посвящена институтам, закрепленным в проекте новой Конституции.

Как отметил модератор сессии депутат Мажилиса Айдос Сарым, Конституция определяет не только правовые нормы, но и архитектуру политической системы, баланс полномочий между институтами власти, а также принципы взаимодействия государства и общества.

В условиях современных вызовов способность государства обеспечивать устойчивость политической системы, предсказуемость управления и поступательное развитие приобретают особое значение. О том, как этому способствует конституционная реформа, и шла речь в ходе обсуждения.

Политолог Андрей Чеботарев отметил, что обновление Основного закона направлено на укрепление институциональных основ государственной системы. В то же время, подчеркнул он, проект новой Конституции предусматривает расширение механизмов общественного участия в принятии решений.

– Формируется многоуровневая система общественного диалога и экспертизы, включающая Халық кеңесі, общественные советы, сходы и собрания местных сообществ, – акцентировал эксперт.

Член Комиссии по конституционной реформе Марат Шибутов обратил внимание на то, как проект новой Конституции расширяет участие граждан в политической жизни.

– Расширение партийного представительства в Курултае и повышение роли Қазақстан Халық кеңесі формируют более распределенную систему политического представительства. Это способствует вовлечению большего числа общественных и политических акторов в процесс принятия решений и укрепляет институциональную устойчивость политической системы, – отметил Марат Шибутов.

Он также подчеркнул, что сам процесс обновления Основного закона представляет собой наглядный пример вовлечения граждан в процессы выработки и принятия решений государственной важности. Казахстанцы активно принимали участие в подготовке проекта документа – через различные каналы они направили более 10 тыс. обращений с конкретными предложениями, которые внимательно рассматривались и учитывались. И это делает проект новой Конституции по-настоящему народным.

Депутат Мажилиса Абзал Кус­пан отметил, что проект Основного закона направлен на укреп­ление гарантий прав и свобод человека.

– В документе закрепляется ряд новых механизмов защиты личности, включая расширение возможностей обращения граждан в Конституционный суд, усиление роли адвокатуры и внедрение правовых норм, схожих с международной практикой «правила Миранды», предусматривающего обязательное разъяснение прав задержанным лицам, – подчерк­нул Абзал Куспан.

Политолог Талгат Калиев отметил, что в современном мире, который характеризуется высокой степенью турбулентности, сильное государство – не только эффективный центр принятия решений, но и система устойчивых институтов, способных адаптироваться к внешним вызовам и поддерживать общественно-политическое равновесие. Именно эту задачу, по его мнению, и решает новая Конституция Казахстана.

– Можно утверждать, что новая Конституция задает переход от модели, где устойчивость системы во многом была связана с конкретными политическими фигурами, к модели, где устойчивость обеспечивается институтами, правилами и процедурами, – подчеркнул Талгат Калиев.

Президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова обратила внимание на то, какое место в новой Конституции занимают ценности общественного диалога и свободы слова. Основной закон обеспечивает пространство плюрализма, и это распространяется на все институты, которые связаны с общественным диалогом, считает она.

На вопросах свободы слова и ответственности остановился журналист Нурбек Матжани. Он подчеркнул: новая Конституция закрепляет право каждого на свободное выражение своих взглядов, одновременно устанавливая правовые механизмы защиты чести, достоинства и частной жизни граждан. В числе принципиальных гарантий спикер также отметил прямой конституционный запрет цензуры и закрепление свободы научного, технического и художественного творчества.

Вторая панельная сессия, где модератором выступил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, была посвящена вопросам, которым в проекте новой Конституции уделено отдельное внимание, – это образование, наука, инновации, человеческий капитал, цифровая среда.

Политолог Газиз Абишев, выступая на сессии, подчеркнул особое значение включения в Конституцию науки и образования как главных государственных приоритетов. По его словам, как на протяжении всей истории человечества, так и на современном этапе процветают и обеспечивают себе будущее только те нации, которые уделяют внимание технологическому и интеллектуальному развитию. И то, что эти приоритеты однозначно закреп­лены в тексте Основного закона, гарантирует последовательность госполитики в данной сфере.

Он также высказался по поводу включения в проект Конституции норм о светском характере государства и системы образования.

– Эти положения направлены на поддержание баланса между свободой совести и принципом светского государства, а также на предотвращение политизации религии и сохранение общественного согласия, – отметил Газиз Абишев. – Закрепляя светский характер государства в Основном законе, Казахстан формирует устойчивую институциональную основу, позволяющую обеспечить баланс между уважением к религиозным убеждениям граждан и задачами модернизации общества.

Профессор Maqsut Narikbayev University Марат Ахмади отметил, что в современных условиях человеческий капитал становится главным стратегическим ресурсом. Закрепление в Конституции приоритетов развития науки, образования и инноваций формирует институциональную основу для перехода Казахстана к экономике знаний и повышения его конкурентоспособности.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил: технологическая революция в современном мире усилила неравенство и дисбаланс между государствами, обществами. В этой связи, по его мнению, исключительно положительный фактор состоит в том, что вопросы инноваций, человеческого капитала, образования, науки закрепляются в проекте Конституции в качестве одних из главных смыслов, стратегических приоритетов и базовых ценностей.

Аналогичной позиции придерживается и основатель Bilim Group Рауан Кенжеханұлы, который отметил, что в XXI веке ключевым фактором развития становится интеллектуальный потенциал общества.

– Развитие образования, науки и инноваций формирует основу общества знаний, которое становится главным источником устойчивого экономического роста, – убежден он.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева подчеркнула, что проект новой Конституции усиливает систему защиты прав детей.

– В статье 30 проекта новой Конституции закреплено, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Это означает, что государство берет на себя ответственность за обеспечение прав ребенка на социальную защиту, семью, охрану здоровья, образование и безопасность, – подчеркнула она.

Политолог Эдуард Полетаев добавил, что Конституция выполняет не только правовую, но и стратегическую функцию, задавая ценностную рамку долгосрочного развития государства. В этой связи особенно важно, что одним из ключевых смыслов конституционных преобразований и общественного диалога о будущем страны становятся вопросы инноваций, образования, науки, развития талантов.

Как отмечает политолог, именно эти сферы постепенно превращаются в фундаментальные элементы устойчивости государства и его конкурентоспособности.

По итогам экспертной платформы участники отметили, что заложенные в проекте новой Конституции нормы формируют институциональные и ценностные основы дальнейшего развития Казахстана, направленные на укрепление прав человека, развитие общества знаний и повышение устойчивости государственной системы в условиях глобальных изменений.