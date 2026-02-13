Эксперт КИСИ: Новая Конституция закрепит переход от ресурсной модели к интеллектуальной

16
Нұрдәулет Затилла, ведущий эксперт Отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК

Представленный проект новой Конституции – отражение фундаментального сдвига в политической философии Казахстана. Если действующий Основной закон выполнил свою историческую миссию по стабилизации государства в период становления, то новая редакция адаптирует страну к вызовам эпохи искусственного интеллекта и запросу общества на реальную справедливость.

Фото: КИСИ

В частности,в обновленной преамбуле зафиксированы смыслы, которые станут ориентиром для всей правовой системы. Включение понятий «Справедливый Казахстан» и принципа «Закон и порядок» выводит эти лозунги из политической риторики в плоскость прямого конституционного действия. Принципиально важно, что в основу государственности теперь заложены не только Независимость и Суверенитет, но и ценности человеческого капитала – образования, науки и инноваций. Это сигнализирует о переходе от ресурсной модели развития к интеллектуальной.

Самое заметное отличие от текущей модели – переход к однопалатному Парламенту, который получит историческое название Курултай. Масштабная трансформация структуры законодательной власти призвана устранить бюрократические барьеры и ускорить процесс принятия решений. Формирование Курултая по пропорциональной системе усилит роль общественных объединений в форме политических партий, заставляя их нести прямую ответственность перед избирателями за каждое слово в своих программах. А появление института вице-президента в этой конфигурации выглядит как логичный шаг по укреплению стабильности системы в условиях серьезных институциональных перемен.

При этом процесс подготовки проекта новой Конституции можно назвать прецедентом транспарентности. Работа Конституционной комиссии, куда вошли 130 экспертов из самых разных сфер и слоев общества, велась под общественным контролем в прямом эфире. Это, безусловно, позволило избежать кулуарности. А использование цифровых инструментов, таких как e-Otinish и eGov, для сбора мнений обеспечило прямую связь между экспертами и гражданским обществом.

Так, в общей сложности около 10 тысяч предложений, поступивших от казахстанцев, превратили проект из чисто экспертного документа в действительно народный. Первая редакция проекта прошла через глубокую общественную экспертизу, была доработана с учетом мнений гражданского общества. А теперь обновленная вторая редакция новой Конституции полностью готова к вынесению на всенародный референдум 15 марта.

#обсуждение #проект #КИСИ #реформа #конституция

