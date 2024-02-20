На поля, а не в песок

Важнейшей задачей и вопросом национальной безопасности назвал Глава государства на расширенном заседании Правительства совершенствование и развитие системы водообес­печения страны. Достаточно сказать, что в аграрном секторе из-за несовершенства систем ирригации до половины всей поливной влаги теряется при ее доставке на поля.

Отсюда ее нехватка, из-за которой земледельцы теряют и в урожайности, и в прибыли, на которую рассчитывали. Без пре­увеличения – половина воды в сельском хозяйстве уходит в песок, что в итоге ведет к снижению эффективности аграрной отрасли.

Как подчеркнул Президент, особенно напряженная ситуация с дефицитом воды наблюдается в Туркестанской и Кызылординской областях.

– Перед нами стоит очень обширная задача, – комментирует положение дел заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы. – К ее решению будем подходить комплексно. Глава государства на расширенном заседании упомянул Туркес­танскую область не случайно. Четверть всех поливных земель республики приходится на наш регион. Через юг проходит транс­граничная река Сырдарья, соответственно, объем поставки поливной воды зависит от соседних государств. Понятно, есть связь с климатическими изменениями, но, несмотря на это, нам необходимо принимать меры, чтобы вода с минимальными потерями дошла до полей наших сельхозпроизводителей.

Южане ежегодно в той или иной степени испытывают дефицит поливной воды. Как правило, это происходит на крайнем юге, где осенью отдельным земледельцам и убирать особо нечего, поскольку, оставшись без полива, посевы сгорают на корню.

При общей потребности в 4,4 млрд кубометров воды регион ежегодно недополучает 15–20% от этого объема. Что означает только одно: надо учиться экономному расходованию невозобновляемого ресурса и внедрять водосберегающие технологии.

Еще несколько лет назад в области озаботились состоянием оросительных каналов, протяженность которых сос­тавляет порядка 12 тыс. км. При этом примерно 70% из них изношено, что оборачивается очень большой фильтрацией и потерями воды.

Для максимального сбережения имеющегося поливного ресурса необходимо по возможнос­ти заниматься бетонированием и ремонтом каналов, очисткой коллекторных и дренажных систем, повышением эффективности водохранилищ и каналов, внедрением водосберегающих технологий.

– Мы поддерживаем проекты, которые обеспечивают земледельцев поливной водой, – говорит аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. – Но каждый объект должен быть изучен управлением сельского хозяйства, акимами районов и городов совместно с управлением строительства.

В соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития Туркестанской области на 2021–2025 годы и Концепцией развития системы управления водными ресурсами РК на 2024–2030 годы в области предусмотрено строительство восьми крупных водных объектов, два из которых уже введены в эксплуатацию. Один из них – водохранилище «Кенсай-Коскорган-2» вместимостью 18,5 млн кубометров воды. По проекту «Капитальный ремонт магистрального канала «Туркестан» бетоном облицовано 59 км, тем самым обеспечена ежегодная экономия в 60 млн кубометров воды. На водопропускных сооружениях канала установлено 66 автоматизированных систем.

Сейчас в регионе в стадии исполнения находятся три крупных водных проекта, в том числе строительство водохранилища «Байдибек-ата» объемом 68 млн кубометров, начат капитальный ремонт магистрального канала «Карапан» и его гидроузла.

Объем средств, выделяемых на восстановление водных объектов за счет областного бюджета, из года в год увеличивается. В 2023 году 69 км каналов были облицованы бетоном, увеличены возможности подачи воды на 11,5 тыс. га орошаемых земель. В этом году на капитальный ремонт 11 каналов протяженнос­тью 62 км, а также на механичес­кую очистку русел оросителей протяженностью 488 км выделено 8,7 млрд тенге. Это позволит повысить эффективность полива 7,8 тыс. га орошаемых земель, улучшив мелиоративное состоя­ние 19,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

В 2023 году за счет собственных средств ГКП на ПХВ «Туран су» была проведена механическая очистка 187 водных объектов общей протяженностью 689,7 км. В результате обеспечено водоснабжение 48,5 тыс. га полей, улучшено состояние 1,6 тыс. га земель сельскохозяйст­венного назначения.

Миллиарды тенге на реконст­рукцию и строительство новых водохозяйственных объектов выделяется также из республиканского бюджета. Эти планы – дело ближайшего будущего.

Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации на строительство водо­хранилища «Боролдай». Уже во втором полугодии планируется подача заявки на выделение средств из республиканской казны. Корректировка требуется и по уже готовому проекту на строительство водохранилища «Ильхан су», возведение которого также предполагается за счет средств республиканского бюджета.

Касым-Жомарт Токаев поручил новому Правительству ускорить внедрение водосберегающих технологий в Казахстане. Эта задача в полной мере касается юга страны. Сейчас уровень и масштабы освоения средств очень незначительны.

Капельное и дождевальное орошение внедрено на 32 тыс. га, что составляет лишь около 5% от общей площади орошаемых полей.

– В рамках поручения Президента внедряются новые меры государственной поддержки земледельцев, которые переходят на водосберегающие технологии, – рассказывает Ермек Кенжеханулы. – В частности, размер субсидий поднимается с 50 до 80%. Параллельно вводится дифференцированный тариф на поливную воду. Логично, что для тех полеводов, кто использует «каплю» или дождевание, он будет существенно ниже. Все это станет хорошей мотивацией для сельхозпроизводителей.

Область планирует до 2030 года перевести на полив при помощи современных технологий 216 тыс. га земли. Для этого уже подключают к производству оборудования отечественные предприятия и налаживают контакты с зарубежными.

Еще одним направлением, по которому намерены двигаться в Южном Казахстане, чтобы сократить расходы поливной воды, определены диверсификация сельскохозяйственных культур и реструктуризация посевов. Это тоже прямое указание Главы государства. Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что поливные земли Туркестанской и Кызыл­ординской областей находятся в зоне повышенного риска, заметил, что в них «должным образом не сокращают посевы влагоемких культур».

О необходимости менять структуру поля в регионе говорят давно. Даже соответствующую программу диверсификации разработали. В ее основе – сокращение посевов хлопчатника в Мактааральском и Жетысайском районах.

Хлопковое поле уменьшилось, но хлопкоробы по-прежнему держатся за привычный способ хозяйствования на земле, пусть уже и не дающий необходимой рентабельности для нормального развития. Поголовный же выбор для возделывания монокультуры, требующей одномоментного полива более чем 100 тыс. га, резко обостряет проблему нехватки гидроресурсов.

Между тем будет ли наполнен оросительный канал или его рус­ло останется сухим, напрямую зависит от притока воды в межгосударственный канал «Дос­тык». Далеко не всегда объе­мы поступившей влаги соответствуют заранее заявленному лимиту водопотребления, утвержденному для Казахстана.

– Будет правильно, если при проведении диверсификации мы подберем такие культуры, у которых разный вегетационный период, – считает Ермек Кенжеханулы. – Тогда сможем развести культуры по времени полива. Для этого уже разработали «дорожную карту», утвердили ее, предусмотрев сокращение площадей под хлопчатник и, напротив, увеличив посевы кукурузы, бобовых и кормовых культур. За счет этого уменьшатся посевы влагоемких культур, а значит, снизится пот­ребление воды.