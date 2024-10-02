На помощь приходят экоактивисты Статьи 2 октября 2024 г. 5:35 1 Марьяна Касимова В области Жетысу для улучшения экологической ситуации, озеленения и красоты населенных пунктов в текущем году запланирована посадка 115 тыс. деревьев. фото автора Как рассказал руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Айдос Бекетаев, в большинстве своем это лиственные – порядка 103 тыс. саженцев, но также есть и любимые жителями хвойные деревья – более 11 тыс. саженцев. Весной в регионе уже высадили 59 тыс. молодых деревьев, и за осень озеленителям нужно осилить фронт работ по посадке еще 56 тыс. саженцев. На помощь коммунальщикам приходят экоактивисты и просто неравнодушные к родным местам жители. – В весенний период в регионе хорошими темпами шла масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан», в которой приняли участие более 173 тысяч человек, – отметил Айдос Бекетаев. – Сейчас появилась концепция программы «Таза Қазақстан» сроком на пять лет, и мы продолжаем эту работу. По региону с начала акции вывезено 7 150 тонн мусора. Эффект от общего доброго дела очевиден. #акция #экология #деревья #Таза Қазақстан