На помощь приходят экоактивисты

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Марьяна Касимова

В области Жетысу для улучшения экологической ситуации, озеленения и красоты населенных пунктов в текущем году запланирована посадка 115 тыс. деревьев.

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Как рассказал руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Айдос Бекетаев, в большинстве своем это лиственные – порядка 103 тыс. саженцев, но также есть и любимые жителями хвойные деревья – более 11 тыс. саженцев.

Весной в регионе уже высадили 59 тыс. молодых деревьев, и за осень озеленителям нужно осилить фронт работ по посадке еще 56 тыс. саженцев. На помощь коммунальщикам приходят экоактивисты и просто неравнодушные к родным местам жители.

– В весенний период в регио­не хорошими темпами шла масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан», в которой приняли участие более 173 тысяч человек, – отметил Айдос Бекетаев. – Сейчас появилась концепция программы «Таза Қазақстан» сроком на пять лет, и мы продолжаем эту работу. По региону с начала акции вывезено 7 150 тонн мусора. Эффект от общего доброго дела очевиден.

#акция #экология #деревья #Таза Қазақстан

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