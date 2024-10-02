На помощь приходят экоактивисты

Как рассказал руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Айдос Бекетаев, в большинстве своем это лиственные – порядка 103 тыс. саженцев, но также есть и любимые жителями хвойные деревья – более 11 тыс. саженцев.

Весной в регионе уже высадили 59 тыс. молодых деревьев, и за осень озеленителям нужно осилить фронт работ по посадке еще 56 тыс. саженцев. На помощь коммунальщикам приходят экоактивисты и просто неравнодушные к родным местам жители.

– В весенний период в регио­не хорошими темпами шла масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан», в которой приняли участие более 173 тысяч человек, – отметил Айдос Бекетаев. – Сейчас появилась концепция программы «Таза Қазақстан» сроком на пять лет, и мы продолжаем эту работу. По региону с начала акции вывезено 7 150 тонн мусора. Эффект от общего доброго дела очевиден.