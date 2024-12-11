На принципах верховенства права

В последние годы в Казахстане большое внимание уделяется соблюдению прав человека и верховенству закона. На это направлены инициативы Главы государства, принятие новых законодательных актов и внедрение международных стандартов.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Так, 8 декабря 2023 года, накануне празднования 75-летия Всеобщей декларации прав человека, Глава государства подписал III Указ в области прав человека и верховенства закона, а также План действий по его реализации. Такой шаг подтвердил приверженность Казахстана принятым на себя международным обязательствам, а также последовательность в работе по их имплементации в национальное законодательство страны.

В Плане действий особое внимание было уделено таким ключевым направлениям, как расширение прав и возможностей уязвимых групп населения, в том числе это защита женщин, детей и лиц с ограниченными возможностями, ужесточение уголовной ответственнос­ти за домашнее насилие, укрепление трудовых прав, обеспечение свободы объединений и другое.

Сотрудничество с международными партнерами, включая ООН и ОБСЕ, способствовало успешной реализации указа Президента РК в текущем году, а также позволило внедрить лучшие мировые практики в области защиты прав человека.

В Казахстане была проведена всесторонняя политическая реформа, инициированная Главой государства, приняты конституционные поправки, усилены институты защиты прав человека, приняты системные меры по повышению уровня жизни, борьбе с коррупцией и неравенством – произведена полная перезагрузка политической и экономической систем управления.

Проведен ряд системных реформ в области защиты прав человека и дальнейшей демократизации страны. В их числе – отмена смертной казни в рамках работы по реализации ранее ратифицированного Казахстаном Второго факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах.

В рамках усиления механизмов защиты прав человека была обеспечена независимость института омбудсмена по правам человека в полном соответствии с Парижскими принципами, воссоздан Конституционный суд РК с правом прямого обращения граждан за правосудием.

Для улучшения социальной защиты принят Социальный кодекс, назначен уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения. Для укрепления прав детей и лиц с ограниченными возможностями ратифицированы два факультативных протокола ООН о правах ребенка и о правах инвалидов.

В области криминализации домашнего насилия ужесточена уголовная ответственность за домашнее насилие, внедрена комплексная психологическая реабилитация для лиц, совершивших его, создано управление при Министерстве внутренних дел РК по борьбе с семейно-бытовым насилием из числа сотрудниц органов внутренних дел.

Учреждены должности внештатных советников по гендерным вопросам с назначением соответствующих представителей гражданского, экс­пертного и бизнес-сообщества во всех регионах Казахстана.

Приняты два национальных плана по гендерному равенству. Первый усиливает продвижение равных прав мужчин и женщин с внедрением лучших практик ООН. Второй направлен на реализацию резолюции СБ ООН 1325 «Мир, женщины и безопасность» с продвижением роли женщин в органах Генеральной прокуратуры, министерствах внутренних дел, обороны и по чрезвычайным ситуациям, а также в миротворческих миссиях и переговорных группах.

В области защиты прав детей закреплен статус региональных уполномоченных по правам ребенка. В рамках борьбы с торговлей людьми усилены правовые меры, включая уголовное преследование за похищение, незаконное лишение свободы, торговлю несовершеннолетними и принуждение к проституции.

Усиление мер по борьбе с пытками разграничило понятия «пытка» и «жес­токое обращение». Также приведены в соответствие со Стамбульским протоколом национальные процедуры по проведению судебно-медицинских и психологических экспертиз.

Для поддержки социальной реинтеграции осужденных выработаны меры по поддержке малого и среднего бизнеса, ответственного за трудоустройство лиц, имеющих судимость.

В области правовой защиты беженцев внедрен трехсторонний механизм взаимодействия министерств труда и социальной защиты, внутренних дел и Комитета национальной безо­пасности по присвоению статуса беженца в соответствии с рекомендациями УВКБ ООН.

Усилены меры по обеспечению безопасности труда через внедрение стандартов МОТ по превенции производственных травм на рабочем месте.

Таким образом, работа по реализации указа Главы государства в области прав человека и верховенства закона подтвердила твердую приверженность нашей страны основополагающим принципам ООН, а также непоколебимое стремление к построению демократического общества, основанного на принципе верховенства закона и порядка.