Общество
На ремонт и уголь деньги есть
Юлия Пулина

Область Улытау потратит 21 млрд тенге на отопительный сезон.

О работе по подготовке к предстоящему отопительному сезону шла речь на аппаратном совещании с участием акима области Берика Абдыгалиулы.

Исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Улытау Алмас Жандарбеков доложил, что с этой целью проведена ревизия 124 тепловых источников: ТЭЦ в Жезказгане, двух тепловых станций в Сатпаеве и 121 котельной в прочих городах и районах. По итогам проверки на ремонт и замену оборудования выделены средства в размере 21 млрд тенге. Все работы ведутся по графику.

Стоит отметить, что с полуночи 9 августа до полудня 10 августа на срок до полутора суток в Жезказгане планово была прекращена подача хозпитьевой воды. Эта вынужденная мера вызвана необходимостью ремонтных работ в городском гидроцехе.

В рамках подготовки к отопительному сезону на аппаратном совещании также рассмотрен вопрос обеспечения углем. Глава региона поручил акимам городов и районов, руководителям областных управлений здравоохранения, образования, спорта, культуры и социальной защиты населения до 15 сентября провести соответствующую работу по своевременному обеспечению закупа и поставки каменного топ­лива, с тем чтобы не допустить его дефицита в зимние холода.

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