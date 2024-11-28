На селе не хуже, чем в городе

– В целях повышения дос­тупности медицинской помощи за счет средств местного бюджета в прошлом году установлены блочно-модульные медицинские пункты в селах Аккент и Акарал, а также станция скорой и неотложной медицинской помощи в городе Жаркенте, – рассказал аким Панфиловского района Марат Сагымбек. – В июле текущего года завершены работы по капитальному ремонту дневного стационара многопрофильной межрайонной больницы в Жаркенте. Сейчас мы ожидаем ввода в строй двух блочно-модульных медпунк­тов в селах Кызылжиде и Керимагаш. В селе Шежин достроен фельдшерско-акушерский пункт на 15 посещений в смену.

В нынешнем году по национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» в Панфиловском районе запланировано построить 11 объектов здравоохранения: врачебные амбулатории в селах Кырыккудук, Алтыуй, Алмалы, Турпан, Акжазык, фельдшерско-акушерские пункты в селах Хоргос, Суптай, Садыр, Сарытобе, Аккудук, Дихан-Кайрат. По всем объектам определены подрядные организации, идут строительные работы.

– До конца года введем в эксплуатацию девять объек­тов из этого списка, – отметил аким района. – А те, что строят в селах Садыр, Дихан-Кайрат, перейдут на следующий год. Кроме того, в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в селе Надек мы строим врачебную амбулаторию на 25 посещений в смену, ввод в эксплуа­тацию здесь планируется в 2025 году.

Всего же в области Жетысу в 2024-м по национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» начато строительство 59 объектов, включая 15 врачебных амбулаторий, 39 фельдшерско-акушерских и пять медицинских пунктов в селах восьми районов области: Аксуского, Алакольского, Сарканского, Ескельдинского, Коксуского, Каратальского, Кербулакского и Панфиловского.

«Благодаря принимаемым в регионе мерам за два последних года уровень обновления объектов здравоохранения превысил 50%», – сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

По данным областного управления здравоохранения, только в одном отдаленном Алакольском районе в рамках нацпроекта запланировано строительство девяти современных объектов здравоохранения. Это три врачебные амбулатории в селах Екпенды, Жайпак, Бесколь и шесть фельд­шерско-акушерских пунктов в селах Жанама, Сапак, Ушбулак, Кызылкайын, Кайнар и Акжар.

Как говорит руководитель областного управления здравоохранения Арман Джансенгиров, за счет средств местного бюджета и для повышения качества оказываемых сельскому населению медицинских услуг в регионе возводятся еще и блочно-модульные медпункты.

– Например, в Алакольском районе в прошлом году блочно-модульные медпунк­ты были установлены в селах Карлыгаш, Байзерек, Ынталы. В этом году такие же объекты введены в селах Бибакан, Архарлы и Коныр. Также приобретены три санитарные автомашины для сел Достык, Кабанбай и Актубек. До конца года районную больницу обеспечат современным медицинским оборудованием, – прокомментировал Арман Джансенгиров.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для строительства в этом районе центральной поликлиники со стационаром на 200 коек.