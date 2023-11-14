На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО

На рабочей автомашине развозил наркотики петропавловец, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП СКО

Фото: пресс-служба ДП СКО

34-летний петропавловец был задержан за распространение наркотиков в апреле этого года. Он принимал партии «синтетики» и распространял через «закладки».

Для перевозки запрещенных веществ использовал автомобиль предприятия, на котором работал.

9 и 11 апреля мужчина, переписываясь с «кураторами», отыскал 2 больших пакета с синтетическим наркотиком α-PvP. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО задержали его в Мещанском лесу на окраине Петропавловска. У задержанного был изъят 51 сверток психотропного вещества (22,91 грамма, что относится к особо крупному размеру).

«В ходе следствия выяснилось, что задержанный принял решение заняться распространением наркотиков в декабре прошлого года, – сообщает начальник УПН ДП СКО подполковник полиции Руслан Сапаров. – Это один из примеров того, что карьера наркодилера редко бывает продолжительной. Горожанин отбывает наказание в виде 10,5 лет лишения свободы».