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Международное сотрудничество , Общество
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР

Сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем являются фейком. Об этом заявили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает Каzpravda.kz.

В медиапространстве СНГ активно распространяется фейковая информация о том, что Казахстан, якобы, заблокировал на своей территории 1 700 железнодорожных вагонов с российским углем. В этой связи Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана официально заявляет: данные сообщения являются фейковым вбросом.

В действительности на территории Казахстана нет 1 700 вагонов с российским углём. На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении Казахстана или из РК, подчеркнули в ведомстве.

«У нас с РЖД всё в штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет», – прокомментировал ложные «новости» руководитель управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок КТ МИИР Сатжан Озбеков.

«Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан расценивает фейковую информацию о задержке российских транзитных вагонов как преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами.

Также МИИР РК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной информации, предусмотренной как казахстанским, так и российским законодательством. Авторитетным СМИ, во избежание неприятных ситуаций, рекомендуется перепроверять любые подобные сообщения», – резюмировали в министерстве.

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