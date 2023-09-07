На страже здоровья

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Еркентай Сауранбаев, главный врач Жамбылской областной инфекционной больницы

В Жамбылской области чрезвычайно высок уровень инфекционной заболеваемости.

Главная причина – наличие на территории региона активно расширяющихся природных очагов особо опасных инфекций. Здесь расположены очаги чумы, туляремии, висцерального лейшманиоза, конго-крымской геморрагической лихорадки… В связи с этим инфекционной службой области осуществляются мониторинг и лечебно-профилактическая работа сразу по 99 формам инфекционных болезней с обслуживанием в среднем более 22 тыс. больных в год.

На сегодня в области развернуты 475 инфекционных коек. Наш стационар имеет в составе мощную лабораторную службу, которая оснащена новейшим оборудованием. Помощь больным в нем оказывается 22 врачами и 160 специалистами среднего звена. Это медперсонал, имеющий богатый практический опыт работы с заболевшими особо опасными инфекциями. Они помогают и местным медработникам в виде консультаций посредством телемедицины и с выездом по линии санитарной авиации.

К слову, о санавиации. За последние пять лет специалистами этой службы было обслужено более тысячи (!) вызовов.

Также коллектив больницы регулярно проводит обучающие мероприятия. Так, за первое полугодие было организовано 12 областных семинаров-тренингов и мастер-классов с участием ученых из медицинских академий Астаны и Шымкента. Кроме того, все районы области охвачены 44 выездными семинарами, в них приняли участие свыше двух тысяч медработников.

#здравоохранение #Жамбылская область #инфекции #заболевания

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