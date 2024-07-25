На строительных площадках не играют

Ребенок пробежал под горкой и напоролся на железный болт, который соединял металли­ческие конструкции. Кожа волосистой части головы оказалась рассечена, и из нее текла кровь. Дети испугались и побежали к родителям Рамазана, чтобы все им рассказать.

Мать пострадавшего мальчика вызвала скорую помощь. Медики отвезли Рамазана в Областную детскую клиническую больницу.

– Моему сыну наложили швы, – рассказывает карагандинка Диана Мубарекшенова. – В тот день мы остались в больнице, нас положили в отделение нейрохирургии, а на следующий я уехала под расписку. Врач посоветовал мне вернуться на детскую площадку и осмотреть ее. Я так и сделала. Осмотрела горку и обнаружила болт, на котором еще оставались частицы кожи и волосы моего ребенка.

Выяснив это, женщина написала заявление в полицию. Она уверена, что во всем виноват подрядчик, который занимается монтажом игровой площадки. По словам Дианы Мубарекшеновой, территория игровой площадки не была огорожена. К тому же рядом с объектом никто не установил паспорт с информацией о сроках производства работ, заказчике и подрядчике.

– Утром я увидела, что к детской площадке подъехала «ГАЗель», но потом отвлеклась, потому что мне нужно было ехать с сыном в больницу, – продолжает карагандинка. – Когда я вернулась, пришла на площадку и вижу, что паспорт объекта установили. У меня есть фотография, которая подтверждает, что раньше его там не было. Кого они хотят обмануть?!

Фото из архива семьи Мубарекшеновых

Подрядчик пытался уладить конфликт. Он приезжал к родителям маленького Рамазана, извинялся и предлагал компенсацию на лечение ребенка. Однако мать от денег отказалась.

Надо сказать, что детская площадка, на которой травмировался ребенок, еще не завершена. На ней установлены не все игровые и спортивные элементы. Благоустройство здесь проводят по инициативе местных жителей в рамках программы «Бюджет народного участия». Заказчик объекта – акимат района имени Алихана Бокейхана. У чиновников претензий к работе подрядчика нет.

– Подрядная организация на начальном этапе строительства оградила объект сигнальной лентой, однако ее неоднократно срывали, – сообщают в районном акимате. – Кроме этого, на объекте имеется паспорт со сроками завершения работ: октябрь 2024 года. На установленные игровые элементы есть сертификаты качества от завода-производителя. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Убедительно просим объяснить своим детям, что на строящихся объектах играть запрещено!

Если рассуждать, отбросив эмоции, то часть вины действительно лежит на подрядной организации. Ведь она не ограничила доступ посторонних на недостроенный объект. Но при этом нельзя снимать ответственность и с родителей. Они обязаны приглядывать за своими малолетними детьми, их присутствие на игровых площадках без сопровождения взрослых недопустимо.