На субботник вышли сотни жителей Петропавловска

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В рамках «Таза Қазақстан» в областном центре прошли экологические акции «Сделаем город чище» и «Чистый север».

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Участниками субботника по уборке скверов и улиц города стали школьники, студенты, госслужащие, ветераны и неравнодушные жители – сотни инициативных граждан. Они убирали мусор, подрезали кустарники, очищали городские скверы от сухих веток и прошлогодней листвы.

– Мы выходим на каждый субботник, стараемся показать пример, привить экологическую культуру, помогаем городу находится в чистоте и порядке, – сказал главный специалист управления по делам религии акимата Северо-Казахстанской области Нуртас Нурмагамбет.

– Мы все охотно участвуем в такой хорошей акции, ведь поработать на свежем воздухе, а не в душном кабинете для нас вообще счастье! – восклицает заместитель руководителя управления финансов Латипа Тулекенова.

Самое активное участие в экологической акции принимает молодежь.

– Мы видим, как формируется стремление к чистоте и охране окружающей среды. Сегодня у нас были три локации, и везде мы тщательно убрали мусор, – сообщает руководитель фронт-офиса волонтеров Анастасия Волкова.

Инициатором экологических акций выступил областной молодежный ресурсный центр. Субботник также состоялся и в микрорайоне для пострадавших от паводка «Бірлік». Несколько КамАЗов и погрузчики вывезли собранный мусор, а всего с начала акции «Таза Қазақстан» собрано более 230 тонн. Город стал чище, дышать стало легче.

#акция #Петропавловск #экология #Таза Қазақстан

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