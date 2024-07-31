На субботник вышли сотни жителей Петропавловска Статьи 31 июля 2024 г. 0:00 99 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В рамках «Таза Қазақстан» в областном центре прошли экологические акции «Сделаем город чище» и «Чистый север». фото автора Участниками субботника по уборке скверов и улиц города стали школьники, студенты, госслужащие, ветераны и неравнодушные жители – сотни инициативных граждан. Они убирали мусор, подрезали кустарники, очищали городские скверы от сухих веток и прошлогодней листвы. – Мы выходим на каждый субботник, стараемся показать пример, привить экологическую культуру, помогаем городу находится в чистоте и порядке, – сказал главный специалист управления по делам религии акимата Северо-Казахстанской области Нуртас Нурмагамбет. – Мы все охотно участвуем в такой хорошей акции, ведь поработать на свежем воздухе, а не в душном кабинете для нас вообще счастье! – восклицает заместитель руководителя управления финансов Латипа Тулекенова. Самое активное участие в экологической акции принимает молодежь. – Мы видим, как формируется стремление к чистоте и охране окружающей среды. Сегодня у нас были три локации, и везде мы тщательно убрали мусор, – сообщает руководитель фронт-офиса волонтеров Анастасия Волкова. Инициатором экологических акций выступил областной молодежный ресурсный центр. Субботник также состоялся и в микрорайоне для пострадавших от паводка «Бірлік». Несколько КамАЗов и погрузчики вывезли собранный мусор, а всего с начала акции «Таза Қазақстан» собрано более 230 тонн. Город стал чище, дышать стало легче. #акция #Петропавловск #экология #Таза Қазақстан