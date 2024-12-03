На треть вырос объем инвестиций в сфере туризма в Казахстане

Увеличение инвестиций в туристическую сферу показывает устойчивую заинтересованность бизнеса в развитии отрасли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам десяти месяцев 2024 года в Казахстане наблюдается положительная динамика роста инвестиций в основной капитал в сфере туризма, передает Kazpravda.kz

За этот период объем ИОК составил 668,1 млрд тенге, что на 33,6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда объем инвестиций составил 499,8 млрд тенге.

В 2023 году общий объем ИОК в туристической отрасли составил 787 млрд тенге, а в 2022 году – 513 млрд тенге. Эти данные свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к туристическому потенциалу страны.