На тротуаре около здания МВД спали двое мужчин в Нур-Султане

Двое спящих на тротуаре близ здания Министерства внутренних дел РК мужчин привлекли внимание жителей города Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz
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Видео с отдыхающими мужчинами было размещено в одном из столичных пабликов
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«Участковому инспектору полиции поступило сообщение от жителя города, что по проспекту Тауелсыздык лежат двое спящих на тротуаре мужчин. Сотрудником полиции установлены мужчины без определенного места жительства, которые были доставлены в отделение полиции.
В отношении нарушителей возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП (мелкое хулиганство). Также с данными лицами проведена профилактическая беседа о недопущении нарушений общественного порядка», - сообщили в Департаменте полиции столицы.