В Атырау с помощью ИИ выявлено более 4 500 правонарушений

Закон и Порядок
61
Айман Аманжолова
корреспондент

В Атырау для обеспечения общественной безопасности внедрена система видеоаналитики на основе искусственного интеллекта. В настоящее время через ИИ функционируют 400 камер, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

В рамках объявленного Министром внутренних дел Года профилактики в Атырауской области, в целях реализации принципа «Закон и порядок», запущенная интеллектуальная система видеоаналитики позволяет полиции эффективно обеспечивать общественную безопасность и предупреждать правонарушения.

Камеры установлены в местах массового скопления людей - на остановках, в аэропорту, на железнодорожном вокзале, а также на территории автовокзала.

Система распознаёт лица граждан, автоматически фиксирует агрессивное поведение, чрезмерное скопление людей и другие подозрительные ситуации. При выявлении таких фактов система незамедлительно направляет сигнал тревоги экстренным службам. Кроме того, в систему загружены фотографии лиц, находящихся в розыске и на учёте: при попадании в объектив камеры они идентифицируются по биометрическим данным, и информация мгновенно поступает в Центр оперативного управления.

По словам заместителя начальника Центра оперативного управления ДП Атырауской области, начальника отдела оперативного реагирования, полковника полиции Жанат Рахметовой, система видеоаналитики уже доказала свою эффективность.

«С начала года с помощью системы видеоаналитики выявлено 72 правонарушителя, из них 28 доставлены в полицию. Большинство выявленных - граждане, идентифицированные с помощью ИИ по лицам в аэропорту, на железнодорожном и автовокзале», - отметила она.

Следует отметить, что с начала года с использованием программы «TargetEye» выявлено 4516 административных правонарушений и раскрыто 125 преступлений.

Новые цифровые технологии направлены на повышение эффективности работы полиции и уровня общественной безопасности. В дальнейшем планируется установка подобных интеллектуальных систем и в других районах области.

#Атырау #ИИ #камера

