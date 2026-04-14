Полицейские разоблачили 50-летнего местного жителя, на счету которого, предположительно, серия хищений, направленных против наиболее уязвимой категории граждан – пенсионеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

По отработанной схеме, злоумышленник под различными предлогами проникал в квартиры пожилых людей. Войдя в доверие, он выяснял, где хранятся сбережения, после чего, воспользовавшись моментом, похищал деньги и бесследно исчезал, оставляя жертв без средств к существованию.

За помощью к полицейским обратилась 83-летняя жительница Караганды. Пожилая женщина, став жертвой обмана, подробно описала приметы подозреваемого, что стало важной зацепкой для полицейских. Ее показания легли в основу дальнейших оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудникам отдела полиции имени Казыбек би в скором времени удалось установить личность и задержать подозреваемого.

В ходе допроса мужчина не только признался в краже у 83-летней пенсионерки, но и сознался в совершении еще одного аналогичного преступления. Опознание подозреваемого потерпевшими лишь укрепило позиции следствия.

«В настоящее время по факту возбужденного уголовного дела проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия. Полиция тщательно проверяет причастность задержанного к ранее совершенным кражам у пенсионеров, используя собранные доказательства и свидетельства», – проинформировали в правоохранительных органах.

