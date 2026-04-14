«Золотая» схема для пенсионеров: подозреваемого в серийных кражах задержали в Караганде

Дана Аменова
специальный корреспондент

Опознание подозреваемого потерпевшими лишь укрепило позиции следствия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские разоблачили 50-летнего местного жителя, на счету которого, предположительно, серия хищений, направленных против наиболее уязвимой категории граждан – пенсионеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

По отработанной схеме, злоумышленник под различными предлогами проникал в квартиры пожилых людей. Войдя в доверие, он выяснял, где хранятся сбережения, после чего, воспользовавшись моментом, похищал деньги и бесследно исчезал, оставляя жертв без средств к существованию.

За помощью к полицейским обратилась 83-летняя жительница Караганды. Пожилая женщина, став жертвой обмана, подробно описала приметы подозреваемого, что стало важной зацепкой для полицейских. Ее показания легли в основу дальнейших оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудникам отдела полиции имени Казыбек би в скором времени удалось установить личность и задержать подозреваемого.

В ходе допроса мужчина не только признался в краже у 83-летней пенсионерки, но и сознался в совершении еще одного аналогичного преступления. Опознание подозреваемого потерпевшими лишь укрепило позиции следствия.

«В настоящее время по факту возбужденного уголовного дела проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия. Полиция тщательно проверяет причастность задержанного к ранее совершенным кражам у пенсионеров, используя собранные доказательства и свидетельства», – проинформировали в правоохранительных органах.

Напомним, в Кокшетау неизвестные позвонили пожилым горожанам и сообщили что их внуки стали виновниками ДТП. 

Популярное

Все
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Приблизить к международным стандартам
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Два серебра и бронза
Чемпионат Азии завершен
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Проводить время с пользой для здоровья
Хаотичная застройка уходит в прошлое
Покорителям космоса посвящается
Золотой хет-трик Берульцевой
Родительское сообщество – за новую Конституцию
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Определились победители
Пополняя зеленый фонд
Когда города становятся центрами силы
Учитывать интересы семьи
На юге сеют, на севере готовятся
Весенний триумвират
179 тыс. человек сдали мартовское ЕНТ
Изменения надо начинать с себя
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
В стиле Royal Danish Theatre
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

В Атырау с помощью ИИ выявлено более 4 500 правонарушений
Международную сеть наркосбытчиков ликвидировали в области Ұ…
Экс-зятя Карима Масимова объявили в международный розыск по…
Очередной «проповедник» привлечен к ответственности

