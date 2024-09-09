На V Всемирных играх кочевников работает 370 судей

Об этом на своей странице в instagram рассказал председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что в этом году на Всемирных играх кочевников увеличилось количество стран-участниц.

«Примечательно, что именно в Казахстане число стран-участниц увеличилось по сравнению с предыдущими играми, и если ранее они проводились в основном на открытом воздухе, то здесь они будут проходить и в закрытых пространствах. Впереди нас всех ожидают насыщенные и долгожданные состязания на нескольких спортивных площадках столицы, приходите поболеть за своих спортсменов», - написал Ерлан Каналимов.

Почетными гостями церемонии открытия стали президенты Узбекистана, Кыргызстана и Монголии, а также другие официальные лица, подчеркнул он.