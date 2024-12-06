На вершине слова

Однажды и навсегда

Черно-белый снимок, на фотографии двое: он и она. Молодые, полные надежд и бесконечно влюбленные друг в друга. Их ждет интересная, насыщенная жизнь, в которой будут и взлеты выше облаков, и падения с высоты сквозь пересуды. Но они смогут преодолеть все вместе, не разжимая рук, не отдаляя сердца и не охлаждая свои души. Они уже ушли за эти облака, что манят издревле человечество своим величием, но оставили после себя невероятно богатое наследие в его книгах, детях, свете своей любви.

Абиш и Клара Кекилбаевы были очень красивой парой. Их любовь была настолько глубокой и настоящей, что не заметить этого было невозможно. Они учились вместе в школе и вместе достойно прошли жизненный путь, став примером для многих.

– Мама была сердцем нашего дома. Несмотря на занятость, она умела сохранять свое тепло и дарила его нам всем, – вспоминает в разговоре с нами дочь писателя Саулет Кекилбаева.

Они были созданы друг для друга – это про них, без преувеличения, и гармония, царившая в семье, давала детям самое главное – чувство защищенности.

– Дом был уютным и теплым местом. Мы обязательно собирались все вместе на обед и ужин, всегда ждали папу, не садились без него за стол. Мама очень хорошо готовила, и на ужин, как правило, было что-то вкусное. А в выходные были папины любимые блюда, – рассказывает Саулет, а я явственно представляю шумную и дружную семью, в которой рады гостям и где есть то самое ощущение счастья, что руками не потрогаешь, но осязаешь­ всем нутром.

С самого детства супруги растили своих детей, а их у них было четверо, в большой любви. Аулет, Саулет, Зяузат и Даулет росли, окутанные теплом и добром, идущим от родителей. Удивительно, но при таком потоке любви дети не выросли избалованными. К слову, самодисциплина была у них развита с самого раннего детст­ва. Родители их не контролировали, не читали нравоучений, а воспитывали личным примером.

– У нас между братьями и сест­рами очень сильная связь. Мы друг другом сильно дорожим, это с детства идет. Столько лет прошло, а в памяти все как вчера: утро, звучит радио, мы делаем зарядку, мама варит кашу, завтракаем и вместе с папой выходим из дома. Ему на работу, я еду в художественную школу, – делится воспоминаниями Саулет Абишевна.

Когда писатель работал в своем кабинете дома, его нельзя было беспокоить, это правило дети знали и никогда его не нарушали. Знаком, оповещающим всех, что у папы перерыв, служила домбра. Когда строчки будущих романов были выстроены в ряд или, напротив, не хотели стоять рядом, литератор брал в руки национальный музыкальный инструмент и играл на нем.

– У мамы с папой была такая красивая любовь, об этом говорили все вокруг, мы и сами видели. Он дорожил мамой, она была для него всем. Они друг друга называли Муза и Лира, – рассказывает нам сын писателя Даулет.

Быть ребенком человека, чей масштаб личности выходит за рамки обычной семьи и даже страны, нелегко и весьма ответственно. Но детям Кекилбаева удалось важное – не смешивать имя своего отца ни с чем постыдным или неуважительным. Каждый из них нашел свой путь в жизни, впитав в себя все самое лучшее от матери и отца.

– Отец был добрым человеком с большим сердцем. Он любил жизнь, свою малую родину, свой Мангистау. Для него это было лучшим местом на земле, он напитывался от родной земли силой, – вспоминает Даулет Абишевич.

Из них двоих он ушел первым, так было угодно небесам. Незадолго до этого они пережили настоящее горе, потеряв своего первенца Аулета. Наверное, горе надломило их, ведь хоронить ребенка – самое сложное из испытаний, что могут выпасть на долю человека. Вскоре после сына навсегда ушел и он.

– Когда папа ушел, маме как будто обрезали крылья. Она не могла прийти в себя и как будто торопилась туда, к нему. Они же были всю жизнь как голубки, всегда вместе, везде вдвоем, – с грус­тью говорит Саулет Абишевна.

Лунный свет его души

Отец Абиша – Кекилбай – погиб на войне, в Сталинградской битве. Как и миллионы других детей, будущий писатель отца не помнит, когда началась война, ему не было и двух лет. Последним в живых Кекилбая видел односельчанин и родич по материнской линии Кайыр Кулбасов, это было 19 ноября 1943 года. Об этом писатель рассказывал в своем интервью литературоведу, ученому Хасену Адибаеву, опуб­ликованному в газете «Лениншіл жас» в 1977 году.

А в интервью Жанболату Аупбаеву в 1995 году писатель говорит: «Мой отец мастерски играл на домбре, разбирался в лошадях, погиб он под Сталинградом...»

Когда пришла похоронка, Абиш был совсем малышом. Его мама Айсауле вспоминала об этом так:

«В битве под Сталинградом он был вместе со своим нағашы, который, получив ранение, вернулся домой и сказал нам, что Кекилбай был ранен и его унесли санитары. Через три месяца пришла похоронка, но нам сельчане сказали много позже, жалели... Мой Абиш только вышел из пеленок, когда потерял своего отца...»

Сам Абиш тосковал по отцу всю жизнь, и это вполне понятно. Он писал стихи о нем. Вот, к примеру, отрывок из стихотворения «Әке»:

Жігітпін, дербес атқа мінем

мен де,

Жасаттым жабу, тоқым,

жүгенді де.

Білмеймін әлі күнге қалай етіп

Таралғы тағатынын үзеңгіге.

Әуре боп күні бойы күбінемін,

Жөн сұрап енді кімге жүгінемін?

Әкем жоқ ақыл айтар,

жөн көрсетер,

Амалсыз көрші шалға жүгіремін.

Амалсыз әркімге бір жүгіремін,

Амалсыз әркімге бір жүгінемін.

Қайтейін қайран әкем қасымда

жоқ,

Амалсыз өткен күнге, үңілемін...

В семейном архиве Кекилбаевых есть замечательная фотография. На ней семья в полном составе – супруги, их дети, а в центре сидит Айсауле-әже. И невозможно отвести от нее взгляд, настолько красива она в белоснежном кимешеке, поверх которого повязан жаулық. Кроме Абиша у нее были дочери, однако к сыну она относилась особенно трепетно.

Как и многие казахские женщины, Айсауле-әже сделала все, чтобы род мужа был продолжен, чтобы его имя не затерялось в шежіре, не покрылось слоем пыли забвения. Ведь, как известно, в шежіре вписывают лишь мальчиков, и если сына у мужчины нет, то его ветвь считает­ся закрытой, а после его имени ставят прочерк или крестик.

Вглядитесь в фотографию. Посмотрите, какой у нее взгляд: теп­лый и стойкий одновременно. За плечами у нее была непростая жизнь: раннее вдовство, тяжелая работа на шахте, когда приходилось трудиться наравне с мужчинами, в одиночку поднимать детей…

В доме Кекилбаевых всегда было многолюдно, гости были не по особым дням, а почти каждый день накрывался большой дастархан.

С друзьями. Калтай Мухамеджанов, Ануар Алимжанов, Аскар Сулейменов и Абиш Кекилбаев (слева направо)

Многие коллеги по цеху, друзья приходили поздороваться с мамой писателя Айсауле: «Үлкен анамен амандасуға».

– Абдижамил-ага, когда приходил, обнимал бабушку и долго сидел так, он говорил, что хочет напитаться ее запахом, родным, материнским, – рассказывает Саулет Кекилбаева.

Когда Абиш Кекилбаев обосновался в Алматы, он забрал свою маму к себе. Уехать из насиженного и родного места ей было нелегко, тем более что вокруг было немало доброхотов, отговаривавших ее, мол, что делать ей в городе? Но Айсауле-әже как отрезала, сказала: «Құдайға уәде бердім, өлсем де тірілсем де баламның артынан ерем».

Он отвечал ей истинной сыновьей любовью. Айсауле-әже была непререкаемым авторитетом в семье. Как-то у Абиша-ага спросили: «Ваша мама живет с вами?» На что он ответил: «Нет, это я живу с мамой». И в этом лаконичном ответе можно увидеть все: уважение, почет, любовь и заботу о матери. Айсауле-әже всегда была окружена заботой, не случайно же она говорила: «Қаншама жыл пейнет көрсем де, баламның арқасында рахат көрдім»(«Сколько лет видела трудности, но благодаря сыну я наслаждаюсь жизнью»).

– Бабушка была немногословной, но если говорила, то по существу. От нее шло тепло, это было вполне осязаемое тепло ее души. И к нам приходили папины друзья, согреться теплом материнского сердца. Ведь то было поколение детей войны, многие из них выросли без отцов и матерей. Наверное, поэтому для них наша әже была символом матери, таким теплым центром их детских мечтаний иметь маму, обнимать ее, – отмечает Саулет Кекилбаева.

В шумную столицу Алма-Ату Айсауле-әже приехала в своем национальном платье и кимешеке, поверх которого она повязывала шылауыш, который аже называла просто – жаулык. Когда она шла по улице, многие оборачивались: настолько она смотрелась органично и естест­венно в национальной одеж­де. Это было частью ее самой, а не показательными нарядами для фотосессий, и другая одежда для нее была неприемлема. Как-то даже был случай: вся семья поехала на ипподром, а там как раз были иностранные делегации. Так вот, завидев колоритную женщину в такой красивой одежде, гости из зарубежья кинулись фотографироваться с ней.

Хранитель памяти

Есть в казахском языке такое многогранное понятие как «іздеуі бар». То есть тот, у кого есть те, кому небезразлична его судьба, он сам и все, что с ним связано.

Если говорить о людях искусства, то биографические подробности их жизни доходят до масс благодаря ученым, исследующим их путь.

В Мангистауской области живет неравнодушный ученый, скрупулезно исследующий жизнь и творчество Абиша Кекилбаева. Это Бактыбай Жайлау, магистр педагогических наук, PhD-докторант. Вот как он рассказывает о сотрудничестве с мэтром:

– Лично для меня Абиш-көке был мудрым наставником и путеводной звездой. При каждой встрече давал благословение, целовал в лоб, говоря: «Айналайын». Впервые я встретился с ним на первом курсе университета, когда читал его монолог – размышление о казахском слове.

В студенческие годы на телеканале «Казахстан-Актау» было выделено эфирное время для моей литературно-познавательной авторской программы «Сұрағандарың сөз болса...». С особой гордостью сейчас вспоминаю, что мое первое интервью для этой программы было с Абишем Кекилбаевым. После этого события старался не пропускать ни одного его приезда в Мангистау, с особой радостью принял участие в организации мероприятий, посвященных его 70-летнему юбилею.

С особой благодарностью вспоминаю данные им советы в то время, когда я писал свою магис­терскую диссертацию, ту диктофонную запись храню как талисман. Он был учителем от Бога, так как обладал особой энергетикой, основанной на любви и безграничной вере в судьбу родной земли и каждого ее жителя, умением увлечь других своей идеей, вдохновлять и побуждать, находиться в постоянном поиске и создавать вокруг себя творчес­кую атмосферу. Именно такой созидательной энергетикой обладали великие учителя разных времен в различных культурах. Это была созидательная энергия, оказавшая благотворное влияние на судьбу родной страны, а для меня лично – определившая профессиональные ориентиры и моральные ценности в дальнейшей деятельности.

На родине чтут

Абиш Кекилбаев – личность глобального масштаба. Его творчество, орнаментальное и неспешное, навсегда вошло в золотой фонд казахской классики. Его герои живут вне времени, вопросы, которые он поднимал в своих произведениях, волнуют человечество всегда, во все времена.

К 85-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, лауреата Государственной премии, писателя Абиша Кекилбаева в Мангис­тауской областной библиотеке, а также в городских, районных, сельских библиотеках проведено более 50 литературных, информационных, памятных мероприятий, организованы книжные выставки, выпущены памятные буклеты, биб­лиографические справки.

Методическим отделом ГУ «Мангистауская областная универсальная библиотека имени Кабиболлы Сыдиыкова» подготовлено методическое пособие «Заманның заңғар тұлғасы». В нем собраны сведения о биографии и трудовой деятельности писателя, его творчестве, отзывы современников, литературные ссылки.

В справочно-библиографичес­ком отделе областной библио­теки подготовлен и выпущен библио­графический указатель «Кемел ойлы Кемеңгер». Оцифрованы и размещены в фонде Казахстанской национальной электронной библиотеки статьи Абиша Кекилбаева.

Управлением культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области в рамках празднования 85-летия писателя в его родном селе Онды проведено мероприятие «Ел арқауы – ән мен күй», к слову, в сотрудничест­ве с Мангистауской областной универсальной библиотекой им. К. Сыдиыкова.

Среди учащихся средних школ Мунайлинского района были организованы Абишевские чтения, а на днях в Мангистауской областной библиотеке состоится презентация сборника ранее неопубликованных стихов Абиша Кекилбаева.

...«Әттең-ай» – так восклицают казахи, когда хотят выразить свое сожаление о чем-то, чего нельзя изменить. И каждый раз, читая книги Абиша Кекилбаева, мне так и хочется воскликнуть: «Әттең-ай»! Как жаль, что судьбой ему было отмерено так мало, ведь он мог еще так много сказать всем нам, напомнить, призвать, показать...