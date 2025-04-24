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Как сообщили в пресс-службе акима Восточно-Казахстанской области, в период летних каникул будут работать 11 загородных лагерей, 270 пришкольных, а также 204 профильных площадки в организациях дополнительного образования и дворовых клубах. Для детей запланированы экскурсии, походы, клубы и кружки по интересам. В районе Самар будет организован военно-спортивный лагерь «Балауса» для учащихся 7-8 классов.