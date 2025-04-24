На востоке страны летним отдыхом охватят почти 100 тысяч детей

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Всего оздоровлением, отдыхом и занятостью планируется охватить 93,5 тыс. школьников, или 99,9%, передает корреспондент Kazpravda.kz 

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Как сообщили в пресс-службе акима Восточно-Казахстанской области, в период летних каникул будут работать 11 загородных лагерей, 270 пришкольных, а также 204 профильных площадки в организациях дополнительного образования и дворовых клубах. Для детей запланированы экскурсии, походы, клубы и кружки по интересам. В районе Самар будет организован военно-спортивный лагерь «Балауса» для учащихся 7-8 классов.

«В регионе будет продолжен проект «Гостевая семья», он предусматривает обучение детей казахскому языку в формате полного погружения в языковую среду. Географию решено расширить до трех районов, в целом в пяти населенных пунктах. Всего в 62 семьях отдохнут и познакомятся с казахской культурой 140 детей из Усть-Каменогорска, Риддера, Алтая, Шемонаихи», - рассказали в акимате.

#дети #ВКО #отдых #оздоровление

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