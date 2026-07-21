Подготовка идет полным ходом

– В Кызылорде расположены 132 участка, остальные – в райо­нах, – рассказал председатель территориальной избирательной комиссии области Адильбек Ерсултанов. – В списки избирателей на текущий момент включены 500 926 граждан. Данные предстоит актуализировать и до 2 августа передать в соответствующие участковые избирательные комиссии, которые продолжат работу по уточнению сведений.

Проводится и обучение участников электоральных процессов. Так, областная ТИК провела семинар для представителей филиалов политических партий. Как отметил Адильбек Ерсултанов, целью мероприятия стало разъяснение изменений, внесенных в избирательное законодательство республики, и обсуждение актуальных воп­росов организации выборов депутатов Курултая.

– Строгое соблюдение требований избирательного законодательства и обеспечение равенства прав и возможностей политических партий – ключевые приоритеты деятельности избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Курултая, – подчеркнул глава областной ТИК.

Секретарь ТИК области Аягоз Сырлыбаева рассказала участникам семинара об особенностях выборов депутатов Курултая, подробно остановившись на правовых основах и новеллах избирательного законодательства.

Член комиссии Абай Тагыберген проинформировал о вопросах организации работы доверенных лиц и наблюдателей политических партий в период избирательной кампании, порядке проведения предвыборной агитации. Спикер разъяснил права и обязанности участников избирательного процесса, рассказал об особенностях деятельности наблюдателей.

О вопросах государственного и негосударственного финансирования в рамках электорального процесса рассказал член комиссии Берлибек Ахмет. В ТИК заявили, что информационно-разъяснительная работа по повышению правовой грамотности участников избирательного процесса будет продолжена.