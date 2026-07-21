Историческая бронза

Успешно выйдя из группы, наши параспортсмены в плей-офф уверенно разгромили Польшу (3:0) и Руанду (3:0). В полуфинале казахстанцы уступили действующим чемпионам мира из Ирана (0:3), но в драматичном матче за третье место вырвали победу у сборной Бразилии со счетом 3:2. Эта бронзовая награда стала первой в истории Казахстана на чемпионатах мира и главным достижением отечест­венного волейбола сидя.