В ходе рабочего визита в Текели аким Алматинской области Канат Бозумбаев напомнил, что местному руководству нужно чаще встречаться с населением и лично интересоваться насущными проблемами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

"На встречи со мной не надо приглашать чиновников, я хочу видеть обычных жителей, общаться с ними, чтобы знать, какова реальная ситуация, чем нужно помочь, какие вопросы не решаются. В этом суть концепции Президента "Слышащее государство". Всем нам пора научиться работать по-новому, строить Новый Казахстан, быть открытыми, а не применять в работе устаревшие методы", - подчеркнул Канат Бозумбаев, особое внимание уделив обсуждаемым текелийцами в социальных сетях проблемным вопросам.

К примеру, жители микрорайона "Достык" жалуются на отсутствие света, воды, дорог.

"Занимаетесь только благоустройством центральной площади, не уделяете внимания микрорайонам. Даже аптеки нет. С автобусным сообщением проблемы. Микрорайон заполонили бродячие собаки. Через месяц приеду и посмотрю, что из указанных проблем вы смогли решить. Отловом собак заниматься нельзя, нужно привлекать неравнодушных людей, чтобы содержать их. К каждому вопросу подходите комплексно, нерешаемых проблем нет, со своей стороны мы всегда готовы оказать поддержку, поэтому не скрывайте проблемы, говорите о них, вместе будем решать", - сказал Бозумбаев.

Также он обратил внимание на тот факт, что жители моногорода жалуются на перебои и качество питьевой воды.

"Вы предложили построить две скважины и переподключить к ним сети. Какой это даст результат, по какой причине пришли к такому решению? Почему не занялись установкой очистительных установок, раз вода поступает из открытых источников. Тем более что объема воды достаточно. Областному управлению энергетики и ЖКХ поручаю провести конкретный анализ и предоставить справку в письменном виде. До конца года проблему с водой мы должны решить. Тянуть больше нельзя", - подчеркнул аким.

В рамках визита Канат Бозумбаев посетил промышленные и социальные объекты. Завершив ознакомительную рабочую поездку, аким области отметил:

"Я специально приехал, чтобы познакомиться с вами, узнать о проблемах и вместе обсудить пути решения. Как вы все знаете, Президент страны дал поручение изучить потенциал моногородов, сделать анализ и внести предложения по их развитию, при чем сделать это нужно было до 1 марта. Сегодня я лично убедился, что в этом направлении работа вообще не проведена. Никакой критики не выдерживает ваша деятельность по обеспечению населения рабочими местами. По итогам прошлого года из запланированных 390 трудоустроено было только 6 человек, а это всего 1,5%. Город небольшой. Вы, как аким, должны знать в лицо всех тех людей, у которых нет работы. И лично заниматься трудоустройством каждого, в том числе и в Талдыкоргане, ведь областной центр совсем рядом".

На все вопросы Канат Бозумбаев дал развернутые ответы, поручив направить специальную комиссию для анализа экологических вопросов.

"Текели – это очень хороший город. Будем заниматься экологией. Развивать промышленность. При этом промышленность должна быть очень чувствительной к экологии. Основные инфраструктурные вопросы к концу года необходимо решить. Кадровую поддержку окажем. Туризм тоже будем активно развивать. Сейчас по области разрабатываем мастер-план по двум основным направлениям: горный кластер и пляжный туризм. Предлагаю в этот план включить город Текели. Это будет документ-руководство, благодаря которому бизнесмены будут видеть, где и какие в нашей области есть возможности. А мы будем знать, где нужно подвести воду, свет и другую инфраструктуру. По туризму нужен четкий план. Это очень большая работа. Активизироваться необходимо в вопросах привлечения инвестиций, развитию и поддержке МСБ. К газификации нужно подходить очень серьезно. А не так, что сети построили, ввести их годами не можем, а население доступ к газу так и не получило. На контроле и привлечение молодых специалистов, вносите предложения. Следите за ценами на социально значимые товары. Жду от вас план развития Текели в качестве моногорода. Если создадим рабочие места, обеспечим жильем, решим проблемы с инфраструктурой, уже тогда у жителей города жизнь станет намного лучше. Над этим нам с вами необходимо вместе работать", - резюмировал аким Алматинской области Канат Бозумбаев.