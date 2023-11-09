На высоком уровне

Политика
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Ернар Кушалиев, аналитик Казахстанского института общественного развития

О новых возможностях казахстанско-российского сотрудничества Президент Касым-Жомарт Токаев говорит как об одном из главных направлений развития внешней политики государства.

фото из архива "КП"

В интервью газете «Известия» Глава нашего государства отметил высокий уровень взаимоотношений между Казахстаном и Россией. Он также заявил об уверенности в успешном и плодотворном сотрудничестве между двумя странами, «имеющем богатое прошлое и блестящее будущее».

Это позволяет предположить, что планируемые переговоры двух президентов будут включать в себя обсуждение широкого спектра вопросов, касающихся торговли, инвестиций, промышленного сотрудничества, а также стратегических и геополити­ческих аспектов.

Экономические взаимоотношения между Россией и Казахстаном характеризуются не только стратегическим партнерством, но и высокой степенью взаимозависимости. Российская Федерация является крупнейшим торговым партнером нашей республики, ее доля в товарообороте страны, по данным на 2022 год, составляет 23,5%. Это свидетельствует о глубокой интеграции экономик двух стран и значимости российского рынка для казахстанских товаров и услуг.

В то же время Казахстан играет важную роль в поставках нефти для стран Европейского союза, при этом основной транспортный путь проходит через территорию России. Не имея выхода к открытому морю, Казахстан вынужден полагаться на эти транзитные маршруты для доставки своих товаров на западные рынки.

Изменение существующей транспортной логистики на Запад потенциально возможно через Каспийское море в Азербайджан, однако такая переориентация требует долгосрочных инвестиций и развития инфраструктуры. Геополитическая обстановка также накладывает ограничения: Иран затруднен в связи с западными санкциями, а альтернативные пути через страны Центральной Азии недостаточно надежны из–за нестабильности в Афганистане.

Таким образом, несмотря на активное сотрудничество в различных экономических секторах и значительный объем инвестиций, экономика Казахстана ощутимо зависит от торговых и экономических отношений с Россией. И в ближайшем будущем кардинальные изменения в этой взаимозависимости маловероятны, поскольку наши отношения обусловлены как географическим положением и инфраструктурными связями, так и сложившимися международными договоренностями.

Существенным аспектом в экономических связях между Россией и Казахстаном выступает наше участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), предусматривающем единый таможенный тариф. Это обеспечивает предсказуемые условия для торговли между странами и важно для поддержания продовольственной и экономической безопасности РК.

Согласно отчету Евразийского банка экономического развития, значительная часть ВВП Казахстана и России генерируется в приграничных зонах, что подчеркивает их существенную экономическую интеграцию и важность для национальных экономик. В контексте этих данных впечатляет объем взаимных инвестиций: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что приток прямых инвестиций из РФ в РК за 18 лет составил свыше 20 млрд долларов, и в то же время казахстанские инвестиции в Россию достигли приблизительно 6 млрд долларов.

Приграничные регионы играют особую роль в экономическом взаимодействии двух стран благодаря своему стратегическому расположению, они становятся торговыми и инвестиционными хабами. Эти территории способны выступать в роли катализаторов экономического развития, привлекая внимание иностранных инвесторов и способствуя созданию новых рабочих мест.

Как следствие имеется понимание важности развития транспортно-логистической инфраструктуры в приграничных регионах. Это не просто улучшает доступность и связь между ними, но и способствует укреплению экономических связей на более широком уровне, что имеет большое значение для экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном.

Актуальные исследования и опросы указывают на то, что большая часть экономического взаимодействия между нашими странами сосредоточена в производственной и ресурсно-энергетической сферах. Однако растет осознание необходимости диверсификации этих отношений, чтобы минимизировать зависимость от одних областей и развивать экономическое сотрудничество в других.

Имеет значение еще один важный фактор взаимоотношений двух государств. В настоящее время активно реализуется порядка 143 совместных казахстанско-российских проектов общей стоимостью 33,5 млрд долларов. Они охватывают важнейшие секторы казахстанской экономики, такие как машиностроение, металлургия и химическая промышленность. Реализация только сорока из них общей стоимостью 16,6 млрд долларов уже привела к созданию более 15 тыс. рабочих мест.

#сотрудничество #РФ #РК #интервью

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