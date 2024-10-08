На высоком уровне – политолог подвел итоги референдума

Мнения , Референдум
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Нурболат Нышанбаев, политолог, глава независимой организации наблюдателей «Бақылау қырандары»

С момента создания группы наблюдателей «Бақылау қырандары» нашу инициативу поддержали многие известные политологи. В день референдума представители нашей организации работали в десяти городах Казахстана: Алматы, Астане, Шымкенте, Туркестане, Кызылорде, Жезказгане, Таразе, Талдыкоргане, Талгаре и Конаеве. На 1 800 избирательных участках более 2 000 наблюдатели следили за тем, чтобы процесс голосования был прозрачным и честным.

В целом мы оцениваем прошедший референдум положительно. Культура голосования избирателей, отношение членов комиссий к ним, а также соблюдение законности были на высоком уровне. Наблюдение проводили представители нескольких независимых организаций и политических партий.

Несмотря на то что в некоторых регионах наблюдались определенные нарушения, они были оперативно устранены. Наши наблюдатели зарегистрировали более 50 случаев и составили по ним протоколы. Речь идет о нарушениях со стороны других наблюдателей, случаях массового входа в кабинки для голосования, а также о фактах голосования лицами без удостоверений.

Хочется отметить, что вопрос о строительстве в Казахстане АЭС активно обсуждался последние два года. Наши граждане принимали участие в общественных слушаниях, где все точки зрения были открыто озвучены. Соответственно, люди пришли на референдум с холодной головой и взвешенным решением. Еще один важный момент – это активность молодежи, которая заметно возросла во второй половине дня. Кстати, по всей стране число избирателей увеличилось именно после полудня. Возможно, потому что это был воскресный день.

Во время референдума были созданы все условия и для граж­дан, нуждающихся в особом внимании, в том числе и для пожилых людей. Для сбора их голосов представители от избирательных комиссий выезжали к ним на дом. К примеру, в области Улытау представитель группы «Бақылау қырандары» лично наблюдал за голосованием 114-летней жительницы Казахстана, посетив ее дом.

Также сама подготовка к референдуму прошла на высоком уровне. Все участки были обеспечены необходимым оборудованием, инструктажи для членов комиссий были проведены качественно, а наблюдатели получили соответствую­щие разъяснения. Однако всегда есть возможности для улучшения.

Например, можно усилить конт­роль за действиями наблюдателей и избирателей, особенно в части предотвращения массового входа в кабинки и голосования без удос­товерений. Также стоит обратить внимание на логистику в удаленных регионах, чтобы обеспечить равные условия для всех граждан.

#АЭС #референдум #мнения #политолог

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